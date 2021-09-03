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1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı - Son Dakika

1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı

03.09.2021 14:27

Yüksek kar vaadiyle 1500 kişiden topladığı 1 milyar liralık kripto para ile kayıplara karıştığı iddia edilen Turgut V.'nin ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı. Kurmuş olduğu sosyal medya gruplarından yatırımcıları ikna etmeye çalışan Turgut V.'nin iddialar üzerine de, "Benim kaçtığım, göçtüğüm yok, buradayım. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi" ifadelerini kullandı.

Kurmuş olduğu Dogecoin Mining adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kar vaat ederek, yüzlerce kişiyi sisteme çeken ve kendisini Erhan Polat olarak tanıtan Turgut V.'nin Telegram grubu üzerinden yatırımcılara attığı ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı. Kurmuş olduğu Telegram grubu üzerinden yatırımcıları ikna eden Turgut V., "Sayenizde çok büyük yatırımlar aldık, tekrar tekrar yatırım yaptılar" diye konuşuyor.

Sistemin sekteye uğramasının ardından para çekim taleplerini kapatıp, yatırım almaya devam eden Turgut V.'nin gelen tepkiler üzerine bu süreçte yatırımcıları kandırmaya devam ettiği ses kayıdında ise, "Benim kaçtığım, göçtüğüm yok, ben buradayım. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi" şeklinde konuşuyor.

"İNANIN ÇOK GÜZEL KAZANÇLARIMIZ OLACAK"

İnternet üzerinden sürekli paneller düzenleyen Turgut V., "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kazanç yöntemi olarak gümbür gümbür geliyoruz. Şimdiden ailemize katılan herkese, bizimle beraber bu yolda yürüyen bütün yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun derim. Bol kazançlar efendim. Sayenizde çok büyük yatırımlar aldık, hepinize çok çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar yatırım yaptılar. Kazan-kazan mantığı ile çalışıyoruz, bizler kazandıkça sizlere kazandırmaya devam edeceğiz. Referans geliri dediğimiz olay normalde yatırımcıların çevrelerini de bir araya toplayarak güçlü bir ağ kurmak için oluşturulan bir sistem. Tek amacının daha güçlü bir aile oluşturmak, daha güçlü bir altyapı oluşturmak için hazırlandığını hiç unutmayalım lütfen. Referans ağınız yüksekse, inanın çok güzel kazançlarımız olacak" diye konuşuyor.

"BENİM AMACIM İNSANLARIN PARASINI YEMEK DEĞİL"

Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki Dogecoin ile birlikte kayıplara karıştığı iddia edilen Turgut V.'nin, kurmuş olduğu sistemi para çekimine kapatıp bir süre daha yatırım alması bu süreçte de yatırımcıları kandırmaya devam etmesi de ses kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yaşanılan sıkıntının sistemin yazılımcısı Hasan B. yüzünden yaşandığını söyleyen Turgut V., "Bu kadar zamandır bekliyorsunuz, birazcık daha beklerseniz ölmezsiniz merak etmeyin. Nasıl bir çözüm bulurum, insanların anaparalarını nasıl geri döndürürüm bunların peşinde koştuğumu unutmayın. Evet, çekim taleplerini bilerek şu an onaylatmıyorum. Benim derdim hikaye anlatmak değil, benim hedefim çok farklı, benim hedefim tamamen insanların parasını yeme üzerine kurulan bir düzen değil. Öyle bir zihniyette olmuş olsam çok farklı işlemler yapar ve bu sayede kendime kimsenin ulaşmamasını sağlayabilirdim. Benim derdim kalkıp da kimsenin parasını yemek değil. Amacım kaçmak göçmek değil. Yapmak istesem çok basit bir şekilde yapabilirdim. Yapılamayacak bir şey değil, bunu hepiniz biliyorsunuz. Sizden zaman istiyorum, ben bütün hesapları, anaparaları aktarayım. Herkes hesaplarını görsün, varsa bir hata düzeltelim, beraber yapalım. Üç buçuk ayda emin olun anaparanızı alacaksınız. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi emin olun. Herkes bana rahatlıkla ulaşabilecek merak etmeyin. Benim kaçtığım göçtüğüm yok ben buradayım. Ben hiçbir zaman yerimden ayrılmadım" dedi.

"MİLLETİN PARASIYLA GİTTİ EV, ARABA ALDI"

Turgut V. sistem sekteye uğradıktan sonra yatırımcılara yaşanan sıkıntının sistemin yazılımcısı olan Hasan B. sebebiyle yaşandığını söyledi. Bunun üzerine konuşan Turgut V.'nin eski sevgilisi Songül Y. ile Hasan B. arasındaki konuşmalar şu şekilde:

H.B.: "Bu adamın söylediği iki lafından biri yalan. Ben bunu anladım."

S.Y.: "Aynen öyle"

H.B.: "Bir insan neden kendi üzerine arabayı, evi almaz? Yani bu sistem patlayacak, ondan sonra da kendi zan altına girecek. En azından öyle bir durum olduğunda üzerimde mal varlığım gözükmesin diye, bir insan bu sebepten bunu yapar."

S.Y.: "Adam ortadan bir kayboldu, pir kayboldu. Yani yok, ortalıklarda yok. İşine geldiğinin parasını veriyor, gelmediğine vermiyor."

H.B.: "Aynen öyle. Milletin parasıyla gitti ev aldı, araba aldı. Sonra yazılımsal problem dedi her şeyi benim üstüme attı."

"YATIRIMCI SAYISI 5 BİN KİŞİYE ULAŞTI"

Öte yandan, Youtube üzerinden sistemin tanıtımını yapan youtuberların da sistem sekteye uğradıktan sonra tepki gösteren yatırımcıları sakinleştirmeye çalıştıkları, daha sonrasında ise sorumluluk kabul etmediklerini dile getirmeleri ses kayıtlarına şöyle yansıdı: "Erhan beyin kaçtığı, telefonlarına ulaşılmadığı ile ilgili bazı bilgiler dolanıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Site sahipleri genellikle vurgun yapıp çıkma peşindeydiler fakat Erhan Bey buna rağmen Dogecoin minning sitesini kapatmamayı, kimseyi mağdur etmemeyi ve yeni bir formatta Dogecoin minning sitesini devam ettirmeyi düşünüyor. Yaklaşık 3.5-4 aydır Erhan Bey'in siteleri Doge minning çok güzel ödemeler yapıyor. Sonuçta 5 bin kişiye ulaştı, yatırımcı sayısı. Dolayısıyla biraz zaman alacak. Dogecoin minning ödemelerini yapacak arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben Erhan Bey ile yüz yüze tanışmış birisiyim, Erhan Bey idealleri amaçları olan birisi. Bu projeyi kesinlikle çok daha iyi yerlere getirecek arkadaşlar"

"BEN TANITIMINI YAPARIM BUNA DA KİMSE BİR ŞEY DİYEMEZ"

Turgut V.'nin kayıplara karışmasının ardından ise, "Artık aklınıza ne geliyorsa her türlü şikayete, davaya beni de dahil edebilirsiniz. Her türlü arkasında dururum. O sitelerle de herhangi bir bağlantım yok. Evet, kanalımızda da yatırımcı olarak videolarını yayınladık" diyor.

Başka bir youtuber, "Ben o kişinin isminin Turgut olduğunu bile bilmiyordum. Erhan diye biliyorum bu arkadaşı. Sonuçta tanıtım yapıyoruz biz, video içeriği üreticisiyiz. Ben tanıtımını yaparım buna da kimse bir şey diyemez. Bunu engelleyen bir madde, kanun falan da yok. İstediğim şeyi tanıtırım. Bu adamlar 3 ay ödedi, 2 ay ödedi, 1 ay da ödeyebilirdi, 4 ay da ödeyebilirdi, 6 ay da ödeyebilirdi. 6 ay ödeseydi 6 ayın sonunda da aynı olacaktı. Bu iş böyle" ifadesini kullanıyor.

1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı

Münir Karaloğlu, Yatırımcı, Dogecoin, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Madem gumbur gumbur gelion niye para cekmeyi kapatiyosun .. sekil belli gelsin gitmesin sonrasi ucurum Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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