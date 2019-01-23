1 Milyar Tl'lik Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta Başlıyor

Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 Milyar TL değerinde. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tekne üreticilerinin katılacağı Boat Show Tuzla, yaklaşık 75 bin kişiyi misafir edecek. Fuar için 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük geçici yapısı kuruluyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16 – 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin'e yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kendi evinde, kendi fuarını düzenleyen Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina'da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.

Türkiye'nin en çok katılımcısı olan Boat Show'u başlıyor!

Ülkemizde son yıllarda özellikle savunma sanayii alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Özellikle yat üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor. Tuzla Viaport Marina'da kendi evinde düzenlenen Boat Show ve Yacht Show ile birlikte birçok firma, teknelerini deniz severlerle buluşturma şansı yakalıyor.Teknelerin denizde ve karada sergileneceği fuar için hummalı bir çalışma devam ediyor.

50 Bin TL'den 120 Milyon TL'ye Büyük Tekne Şovu, 16 Şubat'da Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda

Dünyada ilk kez, Şubat fuarını hem kara alanında hem deniz alanında tekne tutkunları ile buluşturan Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nın ikincisi, 16-25 Şubat tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla'da gerçekleşecek. Via Fuarcılık; Boat Show Fuarlarını, Gemi ve Yat sektörünün üretim merkezi olan Tuzla'ya taşıyarak sektöre büyük kolaylıklar sağlayan ve ziyaretçilerin, beğendikleri tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir Şubat Kara Fuarı'nda sağlamış oldu. Boat Show Tuzla Kara Fuarı, 20 metre üstü tekneleri, Katamaranları ve guletleri denizde sergileyerek Türkiye Boat Show fuarını dünya üçüncülüğüne taşıdı. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda bu yıl fiyatları 50 Bin TL ile 120 Milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tekne üreticileri Boat Show Tuzla'da Buluşacak

Gino Group, Benetti markasıyla uzun yıllar sonra ilk kez Boat Show Tuzla'da yer alacak. Deniz Yatçılık, Tezmarin, Sunseeker, Gena Yacht, Majesty Yacht, Sirena Marine, Ag Marine, Atölye Kazaz, Bodrum Marine Group, Aquamotor, Esline Yachts, Boranova, Top Leisure, Turmarın gibi sektörün liderleri 2019 tasarımlarıyla Boat Show Tuzla'da yerini aldı…

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, dünyaca ünlü Benetti markasının Türkiye'deki sahibi Gino Group'u uzun yıllar sonra ilk Kez Türkiye'de bir fuarda ağırlayacak. 2019'un en yeni tasarımlarını Düsseldorf'dan sonra Boat Show Tuzla'da görücüye çıkaracak olan dünyaca ünlü markalar, Türkiye'nin en büyük yat üreticileri Boat Show Tuzla'da yerini aldı. Bu yıl, fuarın en pahalı teknelerini sergileyecek olan Deniz Yatçılık, Tezmarin, Gena Yacht, Sunseeker, Sirena Marine, B&C Marine, Esline Yachts, Ag Marine, Atölye Kazaz Yatçılık, Aquamotor, Bodrum Marine Group, Boranova, Turmarin, Top Leisure gibi sektörün liderleri de fuarda yer alıyor.