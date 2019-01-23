Son Dakika Haberleri: 1 Milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta Başlayacak

1 Milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta Başlayacak

1 saat önce

Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta başlayacak.

1 Milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta Başlayacak, System.String[]
Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta başlayacak.

Via Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 milyar TL değerinde bulunuyor. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor.

Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina'da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Marina, Tuzla, Güncel
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