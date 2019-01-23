1 Milyar TL'lik Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta Başlayacak

Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olan Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta Tuzla Viaport Marina'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olan Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta Tuzla Viaport Marina'da gerçekleştirilecek. Fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 milyar TL değerinde olacak.



Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16 - 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşacak. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı Boat Show Tuzla'ya yaklaşık 75 bin kişiyi katılım sağlayacağı belirtiliyor.



Fuarı düzenleyen Via Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, lider tekne, marina ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getirilecek. Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu belirtilen Viaport Marina'da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştirilecek. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.



Türkiye'de son yıllarda özellikle savunma sanayii alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Yapılan açıklamaya göre, özellikle yat üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla gerçekleştirecek. Tuzla Viaport Marina'da kendi evinde düzenlenen Boat Show ve Yacht Show ile birlikte birçok firma, teknelerini deniz severlerle buluşturma şansı yakalayacak. Teknelerin denizde ve karada sergileneceği fuar için çalışma devam ediyor.



50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenecek



Fuar, 20 metre üstü tekneleri, Katamaranları ve guletleri denizde sergileyerek Türkiye Boat Show fuarını dünya üçüncülüğüne taşıdı. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenecek. - İSTANBUL

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