1 Milyar Tl'lik Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta Başlıyor

Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 Milyar TL değerinde. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tekne üreticilerinin katılacağı Boat Show Tuzla, yaklaşık 75 bin kişiyi misafir edecek. Fuar için 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük geçici yapısı kuruluyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla kara fuarı, hem karada hem denizde 16 – 25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 500'den fazla markanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin'e yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kendi evinde, kendi fuarını düzenleyen Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina'da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu tamamlandı.

Boat Show Tuzla için Tekneler Karaya Çıkıyor…

Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan Boat Show Tuzla için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta başlayacak olan fuar için devasa boyuttaki teknelerin fuar alanına yerleştirme işlemi tamamlanmak üzere. Son olarak 20 metrelik Galeon markalı tekne denizden alınıp fuar alanına yerleştirilme anları, yerden ve havadan bugün düzenlenen basın toplantısıyla basına tanıtıldı.

"Hem zamandan, hem de maliyetten tasarruf ediyoruz."

Tekne taşıma sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlatan Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın; "Biz dünyada kendi marinasında kendi fuarını yapan tek şirketiyiz. Fuarı marinamızda düzenliyor oluşumuz tekne üreticileri ve tekne temsilcileri için çok büyük bir avantaj. Çünkü büyük tekneleri uzun kilometreler boyunca taşımak zorunda kalmıyorlar. Bu tekne üreticileri için hem zamandan, hem de maliyetten tasarruf anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Sektörün lider tekne firmaları Boat Show Tuzla' da karaya çıkıyor!

Yat üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor. Dünyanın en büyük üretici firmaları da bu fuarda yerlerini alırken Tuzla Viaport Marina'da kendi evinde düzenlenen Ekim ve Şubat Boat Show Fuarları ile birlikte birçok firma, teknelerini deniz severlerle buluşturma şansı yakalıyor.Teknelerin denizde ve karada sergileneceği fuar için yoğun bir çalışma devam ediyor.

Ekipman ve Aksesuarda yeni teknolojiler ve yeni trendler de Boat Show Tuzla'da yerini aldı..

Tekne sahiplerinin, ilgililerin ve deniz severlerin yine heyecanla beklediği yeni teknolojler, ekipmanlar, deniz oyuncakları, tekstil ürünleri, giyim ve aksesuarlar yani tekneye dair her şey Boat Show Tuzla' da yerini aldı.

50 Bin TL'den 120 Milyon TL'ye Muhteşem Tekne Şovu, 16 Şubat'da Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda…

Dünyada ilk kez, Şubat fuarını hem kara alanında hem deniz alanında tekne tutkunları ile buluşturan Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nın ikincisi, 16-25 Şubat tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla'da gerçekleşecek. Via Fuarcılık; Boat Show Fuarlarını, Gemi ve Yat sektörünün üretim merkezi olan Tuzla'ya taşıyarak sektöre büyük kolaylıklar sağlayan ve ziyaretçilerin, beğendikleri tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir Şubat Kara Fuarı'nda sağlamış oldu. Boat Show Tuzla Kara Fuarı, 20 metre üstü tekneleri, Katamaranları ve guletleri denizde sergileyerek Türkiye Boat Show fuarını dünya üçüncülüğüne taşıdı. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda bu yıl fiyatları 50 Bin TL ile 120 Milyon TL arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tekne üreticileri Boat Show Tuzla'da Buluşacak…

Gino Group, Benetti markasıyla ve Dentur Yat Ferretti, Riva gibi tüm markaları ile uzun yıllar sonra ilk kez Boat Show Tuzla'da yer alacak. Deniz Yatçılık, Tezmarin, Sunseeker, Gena Yacht, Majesty Yacht, Sirena Marine, Ag Marine, Atölye Kazaz, Dentur Yatçılık, Bodrum Marine Group, Aquamotor, Esline Yachts, Boranova, Top Leisure, Turmarın, Perfomax Marine gibi sektörün liderleri 2019 tasarımlarıyla Boat Show Tuzla'da yerini aldı…

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, dünyaca ünlü Benetti markasının Türkiye'deki sahibi Gino Group'u uzun yıllar sonra ilk Kez Türkiye'de bir fuarda ağırlayacak. 2019'un en yeni tasarımlarını Düsseldorf'dan sonra Boat Show Tuzla'da görücüye çıkaracak olan dünyaca ünlü markalar, Türkiye'nin en büyük yat üreticileri Boat Show Tuzla'da yerini aldı. Bu yıl, fuarın en pahalı teknelerini sergileyecek olan Deniz Yatçılık, Tezmarin, Gena Yacht, Sunseeker, Sirena Marine, B&C Marine, Esline Yachts, Ag Marine, Atölye Kazaz Yatçılık, Dentur Yatçılık, Aquamotor, Bodrum Marine Group, Boranova, Turmarin, Top Leisure, Perfomax Marine, gibi sektörün liderleri de fuarda yer alıyor.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda birbirinden keyifli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor…

İstanbul'da yelken yapmanın keyfine varmak, yelken açıp dalgaların arasında süzülürken sadece rüzgarı ve denizi hissetmek isteyenler için profesyonel eğitmenler ile ücretsiz yelken eğitimleri Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda…

Türkiye' nin değerli yelkencileri, dünyayı dolaşan kıymetli yelkencileri de bu fuarda ziyaretçiler için hikayelerini anlatacak.. Edhem Dirvana, Ekrem Tolga Pamir, Amiral Cem Gürdeniz, Cenk Tekkaya, Ekrem İnözü muhteşem anılarını ve yaşadıkları ilginç olayları da bu fuarda ziyaretçi ile paylaşmaya hazırlanıyor…

DADD (Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği) farklı konu başlıkları ile Denize ve Denizde Yaşama dair seminerleri ile fuarda ziyaretçi ile buluşacak…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Boat Show Tuzla'da!

Üç yıldır düzenlediği fuarlarla denizcilik sektörüne önemli katkıda bulunan Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ulaşım ve turizm ayağıyla ülke ekonomisinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan "Türk Denizcilik Sektörü", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN başta olmak üzere, sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla, 21 Şubat/ 13.30'da, BOAT SHOW TUZLA Fuarı'nda Viaport Marina'da gerçekleştirilecek "Türk Denizciliğine BAKIŞ" toplantısında tartışılacak.

Emniyetli taşımacılığın gelişimi, deniz turizminin artması, deniz turizmi teşvikleri, fuarlar ve sektöre etkileri, amatör denizciliğin geliştirilmesi, istihdam ve deniz turizmine dair yatırımlar ile ilgili konulara dikkati çekmek, merak edilenlere yanıt bulmak, farkındalığı arttırmak, eksikliklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan canlı yayın ve panelde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk TEKER konuşmacı olarak yer alacak