1 Milyar TL'lik Boat Show Tuzla 16 Şubat'ta Başlıyor

İSTANBUL - Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla Kara Fuarı, hem karada hem denizde 16-25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 milyar TL'yi bulacak.

Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olan Boat Show Tuzla için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta başlayacak olan fuar için devasa boyuttaki teknelerin fuar alanına yerleştirme işlemi tamamlanmak üzere. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla kara fuarı Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek. Son olarak 20 metrelik Galeon markalı tekne denizden alınıp fuar alanına yerleştirilme anları, yerden ve havadan bugün düzenlenen basın toplantısıyla basına tanıtıldı.

Yapılan bilgilendirmede; fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 milyar TL'yi buluyor. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tekne üreticilerinin katılacağı fuarda yaklaşık 75 bin kişiyi misafir bekleniyor. Fuar için 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük geçici yapısının kurulduğu belirtilirken, 500'den fazla markanın katılacak.

Günaydın: "Fuarda, Türkiye'de ilk defa karada katamaran görme şansınız olacak"

Toplamda 10 gün sürecek olan Boat Show Tuzla fuarı 16-25 Şubat tarihleri arasında Viaport Tuzla Marina'da gerçekleşeceğini ifade eden VIA Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, "Toplam değeri 1 milyar TL olan teknelerimiz sergilenecek. 5 metreden 50 metreye kadar tekne, 50 bin TL'den 120 milyon TL'ye kadar teknelerimiz var. Fuarda 150 'den fazla tekne 600'den fazla marka yerini alacak. Tekne dışında aynı zamanda son teknoloji ekipman ve aksesuar ürünlerimizde olacak. Tekneye dair her şeyi bulabileceğiniz bir fuar. Tekne tarafında toplamda 150'den fazla tekne olduğu için, her zevke uygun tekne bulabilirsiniz. Motoryat, katamarından, yelkenli teknesinden megayatlara kadar var. 25 metreye kadar teknelerimiz karada, 25 metreden büyük teknelerimizde denizde sergilenecek. Fuarda, Türkiye'de ilk defa karada katamaran görme şansınız olacak. Aynı zamanda denize de 25 metreden büyük 50 metreye kadar tekne ilk defa bu fuarda sergilenecek" dedi.

Bu senede geçen sene olduğu gibi birbirinden güzel tekneler sergileyeceklerini ve bugün onlardan bir tanesi için burada olduklarını belirten VIA Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Soydan, "Teknemiz 20 metre boyunda bir tekne. Teknemiz Türkiye'de ilk defa sergilenecek. Geçen sene yeni çıkmış bir modeldir. Bu Türkiye'ye gelen ilk tekne. Kendi örnekleri arasında bir çok özelliğe sahip bir tekne. Farklı bir yapıya sahiptir. En önemli özelliklerin başında yan gövdenin açılması ve eninin ciddi şekilde büyümesi. Ayrıca, salondan ön taraftaki oturma grubuna geçişte de ön camın açılarak salondan yürüyerek geçmemizi sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Bu pek bulunan ve bilindik bir şey değildir. Bu teknenin zaten ödül almasındaki en büyük sebepler bunlardır. Çünkü, yılın en iyi teknelerinden biri olarak seçildi ve ödül aldı. Bizde teknemizi bu güzel fuarda sergileyeceğiz. Teknemizin fiyatı 12 milyon TL mertebelerinde. Aksesuarına göre değişiklik gösterdiği için mertebe olarak veriyorum. Yani emsalleri arasında iyi bir yerdedir teknemiz" şeklinde konuştu.

Boat Show Tuzla'da Şubat ayında düzenlenen fuarın kendileri için önemli bir operasyon faaliyetlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, "Bu şekilde 72 fite kadar yaklaşık 100 adet tekneyi elleçleyip dorselere yerleştirerek fuarda sergilenecekleri yere gönderiyoruz. Orada sergilenecekleri şekilde indiriyorlar. Bu operasyon fuar tarihini düşündüğümüzde çok daha kolaylık sağlıyor. Bu tekneleri karayolundan bu şekilde bölgeye ulaştırmak çok kolay değil. Hem transportasyon riski, karayollarında yaşanan yükseklikteki ağaçlar, elektrik direkleri o anlamda çok meşakkatli bir iş oluyor. Burada aldıktan ve araca yükledikten sonra beş yüz metre ilerde sergilenecekleri yerlere yerleştiriliyorlar" açıklamalarında bulundu.

