1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye - Son Dakika
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1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye

28.04.2022 15:42

1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya: "Muhammed Satıroğlu öldürülen gazeteci Güngör Arslan'la cezaevinde aynı odada kaldı ve dava sebebiyle onunla kaçma planı yaptı" Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları...

1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye

Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya:

"Muhammed Satıroğlu öldürülen gazeteci Güngör Arslan'la cezaevinde aynı odada kaldı ve dava sebebiyle onunla kaçma planı yaptı"

KOCAELİ - Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşları 1 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya ile Muhammed Satıroğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Sadun Kaya; bir diğer sanık Muhammed Satıroğlu'nun öldürülen gazeteci Güngör Arslan'la cezaevinde aynı odada kaldığını ve dava sebebiyle kendisiyle kaçma planı yaptığını söyledi. Mahkeme başkanı, Sadun Kaya'nın 10 milyon TL kefaletle tahliye olmasına karar verdi.

2018 yılının Haziran ayında Kocaeli'de, dijital yerli para Turcoin'i üretme vaadiyle vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 37 sanık hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı.

"Dava sebebiyle Muhammed Satıroğlu, Güngör Arslan'la kaçma konuşması yapmıştır"

Sanıkların yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuksuz sanık Muhammed Satıroğlu bulunurken tutuklu sanık Sadun Kaya ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Sadun Kaya, "Yaklaşık 4 yıldır tutukluyum, asıl suçlular ise elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorlar. Bana iftira atanları Allah'a havale ediyorum. Muhammed Satıroğlu ve Güngör Arslan cezaevinde aynı koğuşta kaldı. Aralarında yargılandığımız davayla alakalı Muhammed'i kaçırma konuşması geçmiştir. Bu konuda aralarında telefon konuşması da olmuştur, ikisinin telefonlarının incelenerek ses kayıtlarının çözülmesi ve bunların delil olarak dosyaya konulmasını talep ediyorum" dedi.

"Benim tek müşterim vardı o da Sadun'du"

Suçlamaları kabul etmeyen Muhammed Satıroğlu, "Sadun Kaya her duruşmada çeşitli iftiralarda bulunmaktadır, artık kendisine hiçbir şey demiyorum. 2017 yılında Sadun Kaya'nın bana attığı mailler yanımda mevcuttur. Bu maillerde Sadun bana ortaklık teklif ediyor, ayrıca HİPPER A.Ş.'nin Sadun Kaya tarafından açıldığına dair bana attığı mailler de var. HİPPER A.Ş.'nin yetkilisi benim, ancak yazılımın tüm kodları Sadun Kaya'nın da kontrolündeydi. Benim tek müşterim vardı o da Sadun'du. Web sitesinin yazılımını yapıp kendisine teslim ettim. Tesisler de Sadun Kaya'ya aittir" dedi.

10 milyon TL kefaletle tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, Sadun Kaya'nın 10 milyon kefaletle tahliyesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye
1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye
1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye
1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye

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Son dakika haberleri | 1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye Son dakika haberleri | 1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye Muhabire hakaret etmekten yargılanan Emre Kınay'a ceza verilmedi Muhabire hakaret etmekten yargılanan Emre Kınay'a ceza verilmedi

Türk Lirası, Kocaeli, Mahkeme, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye - Son Dakika


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