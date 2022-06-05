1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi - Son Dakika
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1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi

05.06.2022 13:35

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ve 1 milyon 200 binden fazla öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ve 1 milyon 200 binden fazla öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi.

1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi
1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi
1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi
1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi

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1 milyon 200 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı başladı 1 milyon 200 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı başladı Son Dakika: 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sözel bölümü bitti, sırada sayısal oturum var Son Dakika: 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sözel bölümü bitti, sırada sayısal oturum var
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin katıldığı LGS sınavı sona erdi - Son Dakika

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