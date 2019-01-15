1 Milyon 247 Bin 188 Kişinin İstihdamına Aracılık Ettik"

Türkiye
İş Kurumu (İŞKUR
) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de üçüncü çeyrekte 282 bin kadının istihdam edildiğini belirterek, "Bütün kötü senaryolara rağmen 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ettik" dedi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Kastamonu
İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, istihdamın önemli bir mesele olduğunu belirterek, "Bugün tabii ki TÜİK
, Ekim Ayı sonuçlarını işsizlik rakamlarını açıkladı. Hemen ifade etmeliyim ki Türkiye elbette ki tüm meselelerde olduğu gibi işsizlikle mücadelede istihdam oranında ciddi iddiaları olan bir ülkedir ve bugün ortaya konulan rakamları birileri ve bazıları okumakta ve anlamakta zorluk çekilse de Türkiye iş gücüne katılım oranlarını arttıran, istihdam rakamlarını arttıran istihdam ve iş gücünün birlikte değerlendirildiğinde Avrupa
'da ve Dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir başarının mimarı ve unsurudur. Bunu açıkça ifade etmeliyiz. İş gücü katılımımız artıyor. İstihdam rakamlarımız artıyor. Bugünkü Ekim Ayı verileri noktasında da baktığımızda 225 bin artı istihdamı gerçekleştiren iş gücü piyasasına 726 bin kişinin ilave olduğu dolayısıyla iş gücü oranlarında 53.1'den 53.7'ye katılım oranlarının arttığı bir ülke durumundadır. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili Türkiye İş Gücü Piyasası rakamları ile ilgili değerlendirme yapan çevreler lütfen Dünyayı, Avrupa ülkelerinin en başında başarılı olan ülkelerinde rakamlarına göz gezdirsinler" dedi.
"AVRUPA'DA ALMANYA VE İNGİLTERE'NİN YAPAMADIĞI İSTİHDAM BAŞARISINI BİZ YAPTIK" TÜİK gibi EUROSTAT'da 2018'in 3'üncü çeyrek rakamlarını açıkladığını vurgulayan Uzunkaya, "Bu rakamlara baktığımızda da istihdamı 490 bin arttıran bir Türkiye'den bahsediyoruz 3. Çeyrekte. Diğer taraftan Avrupa Birliğindeki tüm ülkelerin hiçbir ülkenin bu rakamlara erişemediğini 490 bin Türkiye'nin gerçekleştirdiği yerde Almanya
'nın ancak 151 bin istihdamı gerçekleştirdiğini yine kadın istihdamında son dönemde Türkiye büyük mesafe kaydetmiştir. 282 bin kadın istihdamını 3. çeyrekte Türkiye gerçekleştirirken diğer taraftan da İngiltere
'nin de 153 bin olduğunu ifade etmek isterim. Yine Türkiye'nin motivasyonu istediğinde milletçe istediğimizde neleri başarabildiğimizin ifadesi olarak elbette işsizlikle ilgili ile rakamların değerlendirirken iş gücüne katılımı ile birlikte değerlendirmek durumundayız. Bu yönü ile baktığımızda Avrupa 28 ülkenin iş gücünde yani bende çalışmak istiyorum diyen nüfusuna 3.çeyrek itibarıyla 609 bin kişi dahil olurken Türkiye'nin 778 bin kişinin dahil olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.
"BÜTÜN KÖTÜ SENARYOLARA RAĞMEN 1 MİLYON 247 BİN 188 KİŞİNİN İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİK" Türkiye'nin 16 yıllık başarısının sabote edilmek istendiğine dikkat çeken Uzunkaya, şunları kaydetti: "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve Türkiye'de son 16 yılda nelerin başarıldığını sabote eden kemiğe bürünmüş bu şahıs örneklerden birini görmek isterse Türkiye'nin muhteşem kurumları ve kuruluşları var. 2002 yılında yılda 24 bin 482 kişinin istihdamını gerçekleştiren İŞKUR, 2017 yılında o büyük hain girişimin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği ve 70 yılı aşkın tarihinde İŞKUR, 1 milyon 57 bin 249 kişinin 2017 yılında istihdamında aracılık etti. 2018 yılında biz hedeflerimizi illerimiz ile birlikte yükselttik ve 2018 yılında bütün kötü senaryolara ve gerçekte yaşadığımız olumsuzluklara rağmen biz 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık yaptık. Yani ne demek bu. 50 kat daha istihdam rakamlarını arttıran bir ülkeden bir kamu istihdam kurumundan bahsediyoruz."
"3. ÇEYREKTE 282 BİN KADINIMIZIN İSTİHDAMINI SAĞLADIK" 2018 yılı itibariyle 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdam edildiğine işaret eden Uzunkaya, şunları söyledi: "Türkiye'de iş gücü piyasasında bir taraftan iş bulamadığını söyleyen insanlar olsa da ciddi anlamda işverenlerimizin de aradığı elemanın bulamamakla yakınmamaktadır. Bugün zaman zaman bugünde bazı basın kararlarında efendim toplum yararına programlarımızda olan bin kişinin alınacağı yerde on binlerce kişinin iş talebinde bulunmuş olmasını ülkedeki işsizlik kampanyasına yormanın bilimsellik ve gerçeklikle alakası yoktur. Aynı illerde işverenlerimizin de yüzlerce insanı çalıştırmak için gayret ve çaba içerisinde olduğu bir gerçektir. Özellikle Türkiye'de kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bakın biz geçen yıl yani 2018 yılı itibariyle gerçekleştirdiğimiz rakamın 1 milyon 247 bin 188 kişi, 1 milyon 240 bin 308 kişisi bunların özel sektördedir. Neyi anlatmaya çalışıyoruz. Biz bir yılda sadece ve sadece 7 bin kişi kamuda İŞKUR aracılığıyla istihdamı gerçekleşmiş diğer rakam 1 milyon 240 bin 188'i özel sektördedir. Onun için iş gücü piyasasından çok çalışma ve bu ülkeye katkı sunmak isteyenler bilmek durumundadır ki çalışmanın yolu devlette çalışmak değil özel sektörde çalışmak ve orada büyümektir. Yine Türkiye üniversite mezunları açısından istihdamı açısından da İŞKUR aracılığıyla son dönemde büyük bir mesafenin kat ettiğimizi 2000'lerde olan bu rakamın bugün itibariyle 2018 yılında 210 bin üniversite mezununun diğer taraftan 435 bin kadınımızın 430 bin gencimizin istihdamına aracılık eden bir kurum."
(Vedat Yunus İkizoğlu - Davut Has/İHA)