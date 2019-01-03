1 milyon 300 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı

Yıldırım Belediyesi, son beş yılda 76 bin 604 ton ambalaj, 2 bin 836 ton cam atığı, 20 ton 157 kilogram pil, 96 ton 796 kilogram bitkisel atık yağ, 15 bin 275 elektronik atık ve 12 bin 326 adet lastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 302 bin 268 ağacı kesilmekten kurtardı.

Yıldırım Belediyesi, son beş yılda 76 bin 604 ton ambalaj, 2 bin 836 ton cam atığı, 20 ton 157 kilogram pil, 96 ton 796 kilogram bitkisel atık yağ, 15 bin 275 elektronik atık ve 12 bin 326 adet lastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 302 bin 268 ağacı kesilmekten kurtardı.

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