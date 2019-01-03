Son Dakika Haberleri: 1 milyon 300 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı

1 milyon 300 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı

1 saat önce

Yıldırım Belediyesi, son beş yılda 76 bin 604 ton ambalaj, 2 bin 836 ton cam atığı, 20 ton 157 kilogram pil, 96 ton 796 kilogram bitkisel atık yağ, 15 bin 275 elektronik atık ve 12 bin 326 adet lastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 302 bin 268 ağacı kesilmekten kurtardı.

1 milyon 300 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı, System.String[]
Yıldırım Belediyesi, son beş yılda 76 bin 604 ton ambalaj, 2 bin 836 ton cam atığı, 20 ton 157 kilogram pil, 96 ton 796 kilogram bitkisel atık yağ, 15 bin 275 elektronik atık ve 12 bin 326 adet lastiği geri dönüşüme kazandırarak 1 milyon 302 bin 268 ağacı kesilmekten kurtardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:05 

Ekonomi
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