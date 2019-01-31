Son Dakika Haberleri: 1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunla İlgili 3 Kişi Tutuklandı

1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunla İlgili 3 Kişi Tutuklandı

51 dakika önce

NİĞDE'de, bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü, tutuklandı.

1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunla İlgili 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
NİĞDE'de, bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Olay, 27 Ocak günü Ulukışla ilçesinde meydana geldi. Bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan araç, bir dinlenme tesisinde park halindeyken, başka bir araç ile gelen yüzü maskeli kişi tarafından çalındı. Şirket sahibi A.Z.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, aracı Ankara yolunda terk edilmiş halde buldu. Yapılan kontrollerde bagajdaki paranın çalındığı saptandı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin yaptığı araştırmanın ardından aynı şirketin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki adreslerinde arama yapıldı. Çalınan paranın 1 milyon 336 bin TL'si bir tavuk kümesinin yanına gömülmüş olarak bulundu.

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Şüphelilerden M.Ç.'nin, maske takarak aracı çalan kişi olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin paranın 34 bin TL'si ile teyzesinin kızı S.P. adına araç satın aldığı, 112 bin TL ile bazı şüphelilerin borçlarını kapattığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden 2'si Niğde Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası, 3'ü ise sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan firmanın 3 yıllık özel şoförü E.Ş, ağabeyi H.Ş. ve arkadaşları M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Ulukışla, Niğde, Güncel
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