Son Dakika Haberleri: 1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunun Şüphelileri Yakalandı, Para Bulundu (2)

1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunun Şüphelileri Yakalandı, Para Bulundu (2)

1 saat önce

PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLERNiğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay'ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı.

1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunun Şüphelileri Yakalandı, Para Bulundu (2), System.String[]
PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay'ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği yeri kazan polisler, paranın 1 milyon 336 bin TL'sini poşetler halinde toprağa gömülü şekilde buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Niğde, Arsuz, Hatay, Güncel
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