1 Milyon 482 Bin Liralık Soygunun Şüphelileri Yakalandı, Para Bulundu (2)
1 saat önce
PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLERNiğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay'ın Arsuz ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı.
PARAYI, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER Niğde
'de 1 milyon 482 bin lirayı çalan H.Ş., M.Ç., E.Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin, parayı Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde tavuk kümesinin yanına gömdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği yeri kazan polisler, paranın 1 milyon 336 bin TL'sini poşetler halinde toprağa gömülü şekilde buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:55 Kaynak: DHA
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