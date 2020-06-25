1 milyon 700 bin maske, 250 bin kolonya ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

1 milyon 700 bin maske, 250 bin kolonya ücretsiz dağıtıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin 50 ilinde sokağa maskesiz çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşlar sokaklarda maskeyle gezmeye başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin 50 ilinde sokağa maskesiz çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşlar sokaklarda maskeyle gezmeye başladı. Koronavirüsle mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön plana çıkması sebebiyle Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketleri vatandaşların evlerine ücretsiz dağıtılıyor.

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Kağıthaneli vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek hijyen paketini talep edebiliyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda ertesi gün ekiplerce hijyen paketi evine kadar teslim ediliyor.

"1 MİLYON 700 BİN MASKE VE 250 BİN KOLONYA DAĞITILDI"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin koronavirüsün önlenmesi için temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra sosyal yardım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade etti. Başkan Öztekin; "Belediyemizin internet sitesinden hijyen paketi talep eden vatandaşlarımızın hepsine maske, kolonya ve sabundan oluşan ürünleri teslim ediyoruz. Geçen üç aylık sürede Kağıthanemizde vatandaşlarımıza 1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonya dağıttık. Bu konuda ilçemizdeki meslek liseleri ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Okullarımızda, maliyeti tarafımızca karşılanarak üretilen maskeleri, vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde ulaştırıyoruz. Maskelerimiz yüzde 90 oranında partikül geçirmeme özelliğine sahiptir" dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE

Çocukların koronavirüs sürecinde maske takmalarını teşvik etmek amacıyla Kağıthane Belediyesi tarafından çizgi film karakterli maskeler üretiliyor. Üretilen özel çocuk maskeleri yine ücretsiz şekilde dağıtılıyor.  Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında artışların önüne geçmek adına birçok valilik maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını duyurdu. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin de bulunduğu 50 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Kağıthane'de maskeler ücretsiz dağıtılırken, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenlerini atmaları için de şehirde farklı noktalara 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi.


Koronavirüs, Kağıthane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 milyon 700 bin maske, 250 bin kolonya ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

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