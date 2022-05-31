1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI

31.05.2022 20:41

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon 720 bin TL'lik sahte akaryakıt fişi basıp, 11 ildeki ticari araç sürücülerine satan 7 kişiyi gözaltına aldı.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon 720 bin TL'lik sahte akaryakıt fişi basıp, 11 ildeki ticari araç sürücülerine satan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt fişi basıp, para karşılığı satanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin sahte fişleri 11 ildeki ticari araç sürücülerine sattığı, 1 milyon 720 bin TL'lik, 2 bin 576 adet sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya'daki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte akaryakıt fişi, fiş basımında kullanılan yazıcılar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI
1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI
1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI
1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 1 MİLYON 720 BİN TL'LİK 'SAHTE' AKARYAKIT FİŞİ OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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