1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı

18.05.2022 09:46
1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı

Edirne'de çalıştığı kurumdan 1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan memur, savunmasında "Çaresiz kaldım" dedi.

Edirne'de çalıştığı kurumdan 1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan memur, savunmasında "Çaresiz kaldım" dedi.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nün muhasebe bölümünde görevliyken birden fazla işlem yaparak 1 milyon 749 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklanan T.A.'nın yargılanmasına başlandı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet' suçundan yargılanan tutuklu sanık T.A. ifadesinde, "Çaresiz kaldığım için bu şekilde davrandım, pişmanım" dedi.

Duruşma savcısı, zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
İzmir'de uyuşturucudan ölen Elif'in cansız bedeni hastane bahçesine bırakılmıştı: Şüpheli 8 kişinin yargılanmasına başlandı İzmir'de uyuşturucudan ölen Elif'in cansız bedeni hastane bahçesine bırakılmıştı: Şüpheli 8 kişinin yargılanmasına başlandı Araç çalıp 1 milyon lira gasp eden 3 zanlı tutuklandı Araç çalıp 1 milyon lira gasp eden 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
09:36 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi?
09:30 Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü
09:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!
09:26 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla tuzağa düşen Kadir kurtulabildi mi?
09:24 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:50:30. #1.11#
SON DAKİKA: 1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement