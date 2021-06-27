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1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı - Son Dakika

1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı

27.06.2021 10:49

1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı.

1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı

ANKARA - Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Saat 10.15'te başlayan AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 aday katılıyor.

2021- YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.15'te Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Adaylara, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre veriliyor. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alıyor. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 aday katılıyor. Ayrıca, AYT'ye 6 bin 799 engelli aday da giriyor ve AYT'de 282 bin 484 kişi görev alıyor.

'AYT'de, toplamda 160 soru yer alıyor'

Toplamda 160 sorunun yer aldığı AYT'de, Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin, Sosyal Bilimler-2 Testi 40, Matematik Testi 40, Fen Bilimleri Testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler Testinde Tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya Ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri Testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

'Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak'

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması gerekiyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyecek. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı
1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı
1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı
1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumartesi, Haziran, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı AYT başladı - Son Dakika


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