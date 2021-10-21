1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim - Son Dakika

Sarıyer'de bir vatandaşın unuttuğu 1 milyon 800 bin TL'nin taksiciler tarafından sahiplerine teslim edildiği olayı, Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında işlendi. Ve olayın aslında tamamen yalan olduğu, taksicilerin imajını düzeltmek için kurgu bir video çekildiği ortaya çıkmıştı.

"OLAY TAMAMEN KURGU"

Valizini unuttuğu iddia edilen kişi, programa telefonla bağlanarak yaşanan olayın kurgu olduğunu söyledi. Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu." dedi.

"İDAM CEZASI ALACAĞIMI BİLSEM DE ZARAR VERİRİM SİZE"

1 milyon 800 bin lira bulunan valizi sahibine teslim ettiğini söyleyen taksi durağı işletmecisi Orhan Aydoğdu, yalanının ortaya çıkmasının ardından basın mensuplarına saldırdı. Aydoğdu, taksi durağının önünde basın mensuplarına saldırıp tehditler savurarak, "İdam cezası alacağımı bilsem zarar veririm size. Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim. İstemiyorum, buraya bir daha gelmeyin" dedi.