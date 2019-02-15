Son Dakika Haberleri: 1 Milyon Abone Partisi | Sebile Ölmez

1 Milyon Abone Partisi | Sebile Ölmez

1 saat önce

Tam 8 yıl 600'e yakın video. Gecemi gündüzüme kattım. Günde en az 13-14 saat çalıştım. Gerçekten çok severek ve emek vererek yaptığım işimi desteklemeniz kelimelere dökülemez.

Tam 8 yıl 600'e yakın video. Gecemi gündüzüme kattım. Günde en az 13-14 saat çalıştım. Gerçekten çok severek ve emek vererek yaptığım işimi desteklemeniz kelimelere dökülemez. Mitte Karaköy'de arkadaşlarımla birlikte kutladığımız 1 milyon aboneye özel partimde bana özel yapılan röportajdan hiç haberim yoktu. Gözlerim dolarak izledim. Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:30 Kaynak: Youtube

Mitte, Karaköy, Genel
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