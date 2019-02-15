1 Milyon Abone Partisi | Sebile Ölmez
1 saat önce
Tam 8 yıl 600'e yakın video. Gecemi gündüzüme kattım. Günde en az 13-14 saat çalıştım. Gerçekten çok severek ve emek vererek yaptığım işimi desteklemeniz kelimelere dökülemez.
Tam 8 yıl 600'e yakın video. Gecemi gündüzüme kattım. Günde en az 13-14 saat çalıştım. Gerçekten çok severek ve emek vererek yaptığım işimi desteklemeniz kelimelere dökülemez. Mitte Karaköy'de arkadaşlarımla birlikte kutladığımız 1 milyon aboneye özel partimde bana özel yapılan röportajdan hiç haberim yoktu. Gözlerim dolarak izledim. Umarım keyifle izlersiniz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:30 Kaynak: Youtube
Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti
Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor
Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı