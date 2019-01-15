“1 milyon adetlik satış rakamlarını yakalarız”
56 dakika önce
Uzatılan ÖTV'nin yılın ikinci yarısından itibaren iç pazar otomobil satışlarına olumlu etki etmesini beklediklerini vurgulayan OİB Başkanı Baran Çelik, dinamik bir iç pazarın Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke olarak öne çıkardığını ifade etti.
Uzatılan ÖTV'nin yılın ikinci yarısından itibaren iç pazar otomobil satışlarına olumlu etki etmesini beklediklerini vurgulayan OİB Başkanı Baran Çelik
, dinamik bir iç pazarın Türkiye
'yi yatırım yapılabilir ülke olarak öne çıkardığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04
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