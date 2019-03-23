1 milyon Brexit karşıtı sokakta
1 saat önce
İngiltere'de yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı 1 milyon kişi başkent Londra'da sokağa çıktı.
İngiltere
'de yeniden referandum yapılmasını talep eden AB
yanlısı 1 milyon kişi başkent Londra
'da sokağa çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:23
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