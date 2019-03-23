Son Dakika Haberleri: 1 milyon Brexit karşıtı sokakta

1 milyon Brexit karşıtı sokakta

1 saat önce

İngiltere'de yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı 1 milyon kişi başkent Londra'da sokağa çıktı.

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İngiltere'de yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı 1 milyon kişi başkent Londra'da sokağa çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:23 

Avrupa Birliği, Londra, İngiltere, Ekonomi
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