"1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var - Son Dakika

"1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var

06.01.2021 10:45

"1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Aralarında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in montajlı videolarının da yer aldığı bazı paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izlenen '1 milyon Mehmet'in en büyük hayali İbo Show'a konuk olmak Sosyal medya geliri ile 1...

"1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var

Aralarında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in montajlı videolarının da yer aldığı bazı paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izlenen '1 milyon Mehmet'in en büyük hayali İbo Show'a konuk olmak

Sosyal medya geliri ile 1 lira toplamayı bıraktı

MERSİN - Mersin sokaklarının namı değer '1 milyon Mehmet'i olarak bilinen Mehmet Bucak (52), onun dilenmesinden ve dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever mağaza sahibinin açtığı 'YouTube' hesabı ile fenomen oldu, 100 binin üzerinde takipçi topladı.

Adı Mehmet Bucak, 52 yaşında ve biri üniversite öğrencisi 3 çocuk babası. Kısa süre önce hasta babasını kaybetti, eşi ise evlere temizliğe giderek rızkını kazanıyor. Mersinliler onu '1 milyon Mehmet' olarak tanıyor. Yıllarca sokak sokak, cadde cadde dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyerek dilencilik yaptı. Israr etmedi, verenden aldı, vermeyene gülümsedi. Kimi onunla dalga geçti kimi ise 3 kuruş vermek için şarkı söyletti. Ama o tüm bunları sineye çekerek evine ekmek götürebilmek, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek için '1 milyonun var mı?' demeye devam etti.

Sokaktan aldı, YouTube hesabı açtı, paranın hepsini ona veriyor

Yıllarca bu şekilde devam eden '1 milyon Mehemet'in hayatı, 1 yıl önce hayırsever mağaza sahibi Ahmet Yağmur ile tanıştıktan sonra tamamen değişti. Önceleri dükkanına geldiğinde gönlünce para yardımında bulunan Ahmet Yağmur, onun dilenmesinden ve dalga geçilmesinden rahatsız olarak himayesine aldı ve '1 milyon Mehmet' adıyla YouTube hesabı açtı. Açılan YouTube hesabından yayınlanan görüntüleri büyük beğeni toplayan Mehmet Bucak, kısa sürede 100 binin üzerinde takipçiye ulaşarak fenomen oldu. Giyim mağazası sahibi Ahmet Yağmur, YouTube hesabından gelen yardımları ve paraların tamamını Mehmet Bucak'a verirken, kendisi de maddi yardımda bulunuyor.

'1 milyon Mehmet'i yıllardır tanıdığını söyleyen Yağmur, "Kendisini devamlı çarşıda görüyorduk, geziyordu. Ama insanlarımızın son dönemde Mehmet abi ile dalga geçmeleri bizim çok zorumuza gitmeye başladı. Sonuçta o bir baba ve 3 kızı var. Sosyal medyada görüyorduk, 'Mehmet abi şu 1 milyonu al, bize şu şarkıyı söyle' diyorlardı. Biz de baba olduğumuz için ister istemez zorumuza gidiyordu bu durum. Artık Mehmet abi yanımızda olsun dedik, burada beraber olalım, sohbetimizi edelim, çayımızı içelim, yemeğimizi birlikte yiyelim istedik. Bir YouTube kanalı da açtık Mehmet abiye '1 milyon Mehmet' ismiyle. Oradaki kazançlarımız ile evine yardımda, katkıda bulunalım istedik. İnsanlarımız da sağ olsun destek oldular ve 100 binin üzerinde abonemiz oldu. Oradan Mehmet abiye yardım yapmak isteyenler oldu, onları kabul ediyoruz ve ne geldiyse kendisine takdim ediyoruz. Gelen parayı Mehmet abiye teslim ederken videosunu çekip gönderen kişiye ulaştırıyoruz, neticede bu bir vebaldir. Ailesi de mutlu, kendisi de mutlu. Şu an dalga geçen de yok" dedi.

Bu sayede bir yıldan bu yana artık Mehmet Bucak'ın sokaklarda '1 milyonun var mı?' şeklinde dolaşmadığını söyleyen Yağmur, "Mehmet abinin ünü artık bu YouTube kanalı aracılığıyla Türkiye'ye değil dünyaya yayılmış durumda. ABD'den tutun da Güney Kore'den yazanların haddi hesabı yok. Kısa sürede 101 bin takipçiye ulaştık" diye konuştu.

"Simit satarken insanlar benimle dalga geçti, ben de sinirlendim tepsiyi bıraktım"

3 çocuk babası işsiz bir insan olduğunu söyleyen Mehmet Bucak ise geçmişte simit satarak para kazanmaya çalıştığını söyledi. "Kafamda tepside simit sattım, insanlar dalga geçti. 'Yok 2 tanesi 50 kuruş olur mu?' şeklinde konuşarak benimle dalga geçtiler. Ben de sinirlendim tepsiyi bıraktım. Çok güzel iş yapıyordum" diyen Bucak, daha sonra '1 milyonun var mı?' diyerek sokağa çıktığını, insanları hem güldürüp hem de neşelendirmek istediğini belirtti. "İnanın insanlar da beni çok seviyor ve para veriyordu" diyen Bucak, "Ahmet abi eli öpülecek bin insan. Beni Ahmet abi düzeltti, beni bu hale o getirdi. Elbisemi, yemeğimi, suyumu, çayımı, paramı Ahmet abi veriyor" şeklinde konuştu.

3 kızı olduğunu, birinin Kıbrıs'ta üniversiteyi bitirip geldiğini ifade eden Mehmet Bucak, "Geldiği için çok sevindim, çok özlemiştim. İnanın mutluluktan sabaha kadar ağladım, uyuyamadım" dedi.

Açılan YouTube kanalının büyük faydasını gördüğünü ifade eden Bucak, "İnsanlar yardım ediyor, beni seviyor. Dışarıdan başka memleketlerden ve Mersin'den para gönderiyorlar" diye konuştu.

1 milyon Mehmet'in en büyük hayali İbo Show'a konuk olmak

Kısa bir süre önce Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan ve büyük bir İbrahim Tatlıses hayranı olduğunu söyleyen Mehmet Bucak, "Yıllardan beri türkülerini dinlerim. Vurulduğunu duyduğumda çok üzüldüm. İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bucak, 'İbo Şhow'a da konuk olmayı çok arzuladığını sözlerine ekledi.

1 milyon diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var
1 milyon diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var
1 milyon diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var
1 milyon diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var

İbrahim Tatlıses, İbo Show, Sanatçı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '1 milyon' diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var - Son Dakika


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