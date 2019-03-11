1 Milyon Dolara Monaco'dan 16, İstanbul'dan 109 Metrekare

Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabilirken, İstanbul'dan 109 metrekarelik bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.

Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabilirken, İstanbul'dan 109 metrekarelik bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.



Lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alınacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şeydir. Ancak lokasyona göre alınabilecek mülk alanının genişliği de değişmekte. Merkezi Londra'da bulunan satılık ve kiralık uluslar arası mülkleri bulan Knight Frank, dünyanın belirli şehirlerinde 1 milyon doları ile ne kadar büyük bir mülk alabilineceğini araştırdı.



Araştırmada Monaco'ya taşınmak isteyen kişilerin muhtemelen isteklerinden taviz vermek durumunda kalacağı ortaya konuldu. Çünkü 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabiliyor.



Öte yandan listede 1 milyon dolar ile Dubai'den 143 metrekarelik, Cape Town'dan 177 metrekarelik, Sao Paulo'dan 200 metrekarelik geniş mülk alanı satın alınabileceği belirtiliyor. Listede Türkiye'den sadece İstanbul yer alırken, Megakent'ten 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk satın alınabileceği ortaya konuldu.



İşte dünya genelinde 1 milyon dolar ile satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:



Monaco: 16 metrekare



Hong kong: 22 metrekare



Londra: 31 metrekare



New York: 31 metrekare



Singapur: 36 metrekare



Los Angeles: 39 metrekare



Cenova: 41 metrekare



Paris: 46 metrekare



Sidney: 52 metrekare



Şangay: 57 metrekare



Beijing: 67 metrekare



Tokyo: 67 metrekare



Berlin: 73 metrekare



Miami: 93 metrekare



Mumbai: 100 metrekare



İstanbul: 109 metrekare



Dubai: 143 metrekare



Cape Town: 177 metrekare



Sao Paulo: 200 metrekare - İstanbul

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