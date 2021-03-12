1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor - Son Dakika

1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor

12.03.2021 12:39
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor, System.String[]

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan sahibi tarafından 2015 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bulunan Aziz Yuhanna (Saint John) Kilisesi, apart otel yapmak için izin alamayan  sahibi tarafından 2015 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı. İmar planlarında 'bahçeli ev' olarak görülen 600 yıllık bina, 6 yıldır yeni sahibini bekliyor.

Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, 'Mülk Edindirme Yasası' çıkararak göç sonucu Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı. Bu kapsamda Tirilye Mahallesi'nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan'dan gelen 'Giritli Ali Durak' isimli Türk bir aileye verildi. Giritli aile, 90 yıl sonra binayı, İstanbullu bir iş adamına sattı. 'Apart Otel' yapmak isteyen iş insanı bürokratik engele takıldı. Mudanya Belediyesi'nin imar planlarında bahçeli ev olarak görülen binanın butik otel yapılmasına Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü daha önce kilise olarak kullanıldığı gerekçesiyle izin vermedi. Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı da binayı, 2015 yılında 1 milyon dolara satışa çıkarttı. Bugün sadece taş duvarları  ayakta kalan bina aradan geçen 6 yıla rağmen alıcı bulamadı.

Tur rehberi Kadri Uyanık, "Tirilye, Osmanlı döneminde Hristiyan Rum yerleşim bölgesi. 'Tirilye' Rumca üç anlamına gelir. Buraya Roma döneminde İznik Konsülü toplantısına muhalefet olan 3 din adamı yerleşti. Aforoz edilen 3 din adamının  birleştiği burada Hristiyan Ortodoks cemaat şekillendi. Daha sonra Osmanlı döneminde 1400'lü yıllarda Aziz Yuhanna adına bu kilise yapıldı. Zamanla rahibe ve papazlar için manastırın da bulunduğu çok sayıda bina eklendi. Yaklaşık 500 yıl boyunca Hristiyanların ibadet ettiği binanın kaderi 1923 yılında değişti. Lozan Anlaşması'nın ardından Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi gerçekleşti. Bu anlaşmaya göre Türkiye'de yaşayan Hıristiyan Rumlar Yunanistan'a orada bulunan Müslümanlar ise Türkiye'ye mübadil olarak gönderildi. Anlaşmayla kilise de ibadet merkezi olmaktan çıkartıldı. Mübadele sırasında gelen Giritli müslüman aileye konut olarak tahsis edildi. Zamanla manastır başta olmak üzere ek bina ve arazi farklı amaçlar için kullanıldı"dedi.

Tarihi binanın harabeye dönüştüğünü kaydeden Uyanık, "Bu hali hepimizi çok üzüyor. İlgilenenler var. İstanbul'da bulunan ve Rumları temsil eden dernek yetkilileri ile görüşmeler devam ediyor. Burayı satın alıp yaptırmak istiyorlar. Umarım en kısa zamanda değerlendirilir. 2000'li yıllardan sonra turizm değişime uğradı. Bu tip tarihi mekanlar talep görmeye başladı. Bence buranın yeniden kilise olarak aslına uygun yapılması kent turizmine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.


- Bursa
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor
1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor

Yuhanna, Mudanya, Bursa, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Çalıştığı hastanenin önünde uyuşturucu satan güvenlik görevlisi yakalandı Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi
'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu 'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu         
12:27
Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil         
12:02
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor         
11:14
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi         
10:01
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı         
09:15
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 12:49:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 milyon dolara satışa çıkarılan 600 yıllık kilise, 6 yıldır alıcı bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei