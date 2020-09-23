1 milyon dolarlık sürdürülebilir enerji yatırımı - Son Dakika

1 milyon dolarlık sürdürülebilir enerji yatırımı

Avrupa Yakası'nın GES (Güneş Enerji Santrali Sistemi) projesi, Mars Logistics'in yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçirilecek.

1 milyon dolarlık sürdürülebilir enerji yatırımı, System.String[]

Avrupa Yakası'nın GES (Güneş Enerji Santrali Sistemi) projesi, Mars Logistics'in yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçirilecek. Proje ile Hadımköy Lojistik Merkezi'nin 12 bin 98 metrekarelik çatı alanı güneş panelleriyle kaplanacak.

Mars Logistics, yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yaparak Avrupa Yakası'nın GES (Güneş Enerji Santrali Sistemi) projesini hayata geçireceğini duyurdu. Hadımköy Lojistik Merkezi'nin 12 bin 98 metrekarelik çatı alanının güneş panelleri ile kaplanacağı projede 4 bin 914 adet fotovoltaik güneş paneli kullanılacak. Çatı Üstü Güneş Enerji Santralinin kurulu gücü ise 2 MW olacak ve yıl boyunca 2,5 MWh/yıl elektrik üretebilecek. Avrupa Yakası'nın en büyük GES projesi ile üretilecek elektrik enerjisinin tesis genelinde kullanılması planlanıyor. Doğaya saygılı iş yapma anlayışı ile sürdürülebilir projeler üretmek hedefleri ile yapılan araştırmalar neticesinde başlanan projenin 1 Ekim 2020 tarihinde bitmesi ve kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, projenin birden çok amaca hizmet edeceğini belirterek, "Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali, Hadımköy Lojistik Merkezi'nin inşaatından itibaren gündemde olan ve 2019 yılı itibariyle stratejik eylemlerimize dahil ederek hayata geçirdiğimiz, aynı zamanda küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden de birden çok amaca hizmete edecek tesis, küresel kalkınma hedefleri, sürdürülebilirlik projelerimiz ve yaşam döngüsü bakış açımızla şekillendi" dedi.

"YILDA 94 BİN 469 ADET AĞAÇ KURTARILACAK"

Projenin, doğadaki olumlu etkilerini kısa vadede göstereceğine dikkat çeken Garip Sahillioğlu, "Projeyi, yenilenebilir enerjinin genel avantajlarının yanı sıra, çevreyi fosil enerji teknolojilerine göre çok daha az etkileyen temiz enerji kaynağı olması, sonsuz enerji kaynağı üretmesi, sera etkisi ve küresel ısınmaya pozitif etkileri nedeniyle tercih ettik. Proje kapsamında üretilecek elektriğin karşılığı olarak yıllık 1 milyon 133 bin 63 ton karbondioksit kurtarılacak ve yıllık 94 bin 469 adet, 25 yıl sonunda ise 2 milyon 361 bin 725 adet ağaca karşılık emisyon azaltımı olacak" ifadelerini kullandı.

PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA HİZMET EDECEK

Hayata geçirecekleri proje ile Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu 17 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan toplam 7 amaca hizmet etmiş olacaklarını belirten Sahillioğlu, "Bu proje ile Bir-leşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından direkt olarak "Erişilebilir ve Temiz Enerji" ile "İklim Eylemleri" amaçları ve dolaylı olarak ise "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme", "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları", "Sorumlu Üretim ve Tüketim" ve "İşbirliklerini Geliştirme" amaçları ile birlikte toplam 7 amaca hizmet etmiş olacağız." dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

"Kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik dengeyi korumak ve karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri kullanmak Mars Logistics'in uyguladığı çevre politikalarındandır" diyen Sahillioğlu, bu anlayışı Mars Logistics'in tüm faaliyetlerine dahil ettiklerini belirterek, "2019 yılında gerçekleştirilen tüm taşımalarda çevre dostu taşımacılık yöntemi olan Intermodal kullanımı neticesinde, 18.7 milyar kilogram karbondioksit salınımı önledik ve 1 milyon 560 bin adet ağacın kurtarılmasını sağladık. Kağıt atıklarımızın geri kazanımıyla sadece 2016-2020 yılları arasında 9 bin 168 adet ağacın kesilmesini önledik. 2006 yılından beri ÇEKÜL, TEMA ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile Çatalca, Manisa ve Çanakkale'de 5 bin 200 fidan dikerek Mars Ormanları oluşturduk. Yaptığımız sosyal sorumluluk projemizle atık yağların geri kazanılmasıyla milyonlarca litre temiz suyun kirlenmesini önledik. Hadımköy Lojistik Merkezi'nde yağmur suyu toplama projemiz sayesinde yağmur sularının ayrı toplanmasını sağlayarak çevresel peyzaj başta olmak üzere kampüsün çeşitli su ihtiyacı (yangın suyu vb.) buradan karşılamaktayız. Lojistik depolarımızda ise klasik tahta palet yerine geri kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanmaktayız" dedi ve sürdürülebilirlik anlayışı ile faaliyetler ve yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek yeni projeler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Avrupa Yakası, Enerji, Mars, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 1 milyon dolarlık sürdürülebilir enerji yatırımı - Son Dakika Ekonomi

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