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1 Milyon Hayvan Kimliklendiriliyor - Son Dakika

1 Milyon Hayvan Kimliklendiriliyor

06.07.2021 21:07
1 Milyon Hayvan Kimliklendiriliyor, System.String[]

1 milyon hayvan kimliklendiriliyor - Bakanlık Hayvanları koruma kanunuyla; sahipleri eğitiliyor, hayvanlar kimliklendiriliyor.

1 milyon hayvan kimliklendiriliyor - Bakanlık

Hayvanları koruma kanunuyla; sahipleri eğitiliyor, hayvanlar kimliklendiriliyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis kapanmadan önce yasalaştırıp, vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak niyetindeyiz. " dedi.

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını anlatan Kılıç, TBMM'de daha önce de hayvan haklarına ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulduğunu anımsattı. Kılıç, konuyla ilgili eğitimli ve sahada deneyimi olan bütün tarafları dinlediklerini belirtti.

Komisyonun hazırladığı raporun, kanun teklifinin dayanağını oluşturduğuna işaret eden Kılıç, "Teklifi yarın bütün tarafların katılımıyla komisyonumuzda ele alacağız. Kanun teklifi, hemen hemen bütün tarafların ortak görüşünün eseri olarak ortaya çıktı. Bu nedenle teklifin komisyondaki görüşmelerini muhalefet partilerinin desteğiyle en geç çarşamba tamamlayıp TBMM Genel Kuruluna sevk edeceğiz. Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis kapanmadan önce yasalaştırıp, vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak niyetindeyiz. " diye konuştu.

Türkiye'de 4 milyonun üzerinde kontrol edilmeyi bekleyen hayvanın olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bunları ciddi bir kısırlaştırma takvimine bağlıyoruz. Özellikle yerel yönetimlere birtakım fon ve destekler vererek bazı sorumluluklar getiriyoruz. " ifadesini kullandı. Yunus Kılıç, "Yılda 1 milyona yakın hayvanı kısırlaştırma, kimliklendirme ve çiplendirme sürecini hızlı bir şekilde başlatıyoruz. " dedi.

"Hayvanın tanımını ve kanunun ruhunu değiştiriyoruz"

Büyükşehir, il ve nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelere 2023'ün sonuna; nüfusu 25 bin ile 75 bin arasındaki belediyelere ise 2025 sonuna kadar hayvan barınma merkezleri kurma zorunluluğu getirdiklerini, bunu yerine getirmeyen belediyelerin bazı cezai müeyyidelerle karşılaşacağını bildiren Kılıç, hayvan barınma merkezleri açan belediyelerin ise çeşitli fonlarla destekleneceğini vurguladı.

Bir karışıklığa neden olmaması için "ev" ve "evcil hayvan" kavramlarına netlik kazandırdıklarını kaydeden Kılıç, teklifle evde beslenen kedi ve köpek gibi hayvanların haciz edilmesinin önüne geçildiğini, ticari amaçla beslenen büyük veya küçükbaş gibi hayvanların ise bu kapsamda görülmediğini belirtti.

Eskiden hayvanın "mal" olarak ele alındığını ve yaptırımların Kabahatler Kanunu kapsamında uygulandığını anımsatan Kılıç, şöyle devam etti: "Bu kanun teklifinin en önemli özelliği; ruhudur. Daha önce hayvanlara kötü muamele edenlere para cezası veriliyordu ve bir caydırıcılığı yoktu. Hele sahipsiz bir hayvansa hiçbir yaptırımı yoktu. Sahipli hayvanlara ise mala zarar vermekten ceza veriliyordu. Şimdi hayvanı 'duygusu olan, acı duyan, seven veya sevilen canlılar' olarak tanımladığımız için bunlara yapılan eziyet, saldırı, cinsel istismar, öldürülme ve nesli yok etme gibi fiilleri kademeli olarak cezalandırıyoruz. Bu tür fiilleri 'suç' olarak görüp, suçun niteliğine göre 3 aydan 10 yıla kadar varan hapis cezası getiriyoruz. Ayrıca sokak hayvanı ile ev hayvanı arasındaki ayrımı kaldırıyoruz. Hayvanın tanımını ve kanunun ruhunu değiştiriyoruz.

Ayrıca hayvan sahiplendirmeyi de zorlaştırıyoruz. Nasıl ki bir çocuğa aile olmak isteyenler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurup birtakım test ve eğitim süreçlerden geçiyorsa buna benzer bir şekilde hayvan sahibi olmak isteyenler de bazı testlerden ve eğitimden geçecek. Tarım ve Orman Bakanlığının onay verdiği ve denetlediği bir hayvan üretim merkezinden hayvan sahiplenmek isteyen vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı eğitim kursundan sertifikasını aldıktan sonra bu isteğini gerçekleştirebilecek. "

Kılıç, düzenlemeyle hayvanların sokağa terk edilmesinin yasaklandığını, bu yönde fiil işleyen kişilere para cezası verileceğini belirtti.

Hayvan bakım evlerinde çalışacakların da birtakım yeterlilik testlerinden geçeceğini dile getiren Kılıç, hayvan barınaklarında çalışan kişinin, hayvanlara zulmetmesi durumunda normal bir vatandaşın aldığı cezadan iki kat daha fazla cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

1 Milyon Hayvan Kimliklendiriliyor

Yunus Kılıç, Tarım, Kars, TBMM, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 1 Milyon Hayvan Kimliklendiriliyor - Son Dakika


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