1 milyon istihdam sözü!
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOBB'da gerçekleştirilen ekonomi şurasında DÜNYA'nın önceki gün manşete taşıdığı KDV meselesi tartışıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılımıyla TOBB'da gerçekleştirilen ekonomi şurasında DÜNYA'nın önceki gün manşete taşıdığı KDV meselesi tartışıldı. Basına kapalı bölümde oda ve borsa başkanlarının istihdam için verdiği taahhüdün 1 milyon sayısına ulaştığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:02
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