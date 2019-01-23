Son Dakika Haberleri: 1 milyon istihdam sözü!

1 milyon istihdam sözü!

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOBB'da gerçekleştirilen ekonomi şurasında DÜNYA'nın önceki gün manşete taşıdığı KDV meselesi tartışıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOBB'da gerçekleştirilen ekonomi şurasında DÜNYA'nın önceki gün manşete taşıdığı KDV meselesi tartışıldı. Basına kapalı bölümde oda ve borsa başkanlarının istihdam için verdiği taahhüdün 1 milyon sayısına ulaştığı öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:02 

Ekonomi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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