"1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.
(İHA)
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