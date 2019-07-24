Son Dakika Haberleri: - 1 Milyon Lego ile Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu
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- 1 Milyon Lego ile Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu

1 saat önce

- 1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova'da ziyaretçilere sunulduMOSKOVA - Geçen yıl 1 milyon lego kullanılarak Bugatti Chiron'un gerçek boyutunda üretilen ve içinde motoru da bulunan araç, Moskovalıların ziyaretine sunuldu.

- 1 milyon lego ile yapılan otomobil Moskova'da ziyaretçilere sunuldu
MOSKOVA - Geçen yıl 1 milyon lego kullanılarak Bugatti Chiron'un gerçek boyutunda üretilen ve içinde motoru da bulunan araç, Moskovalıların ziyaretine sunuldu.
Moskova Gorky Park'daki lego sarayında sergilenen Bugatti Chiron, 13 bin 400 saatlik çalışmayla 1 milyon legodan yapıldı. Ağırlığı 1,5 ton olan aracın tamamı ise lego değil. Aracın altında bir çift akü bulunan çelik şase ve birkaç tane 3D basılmış vitesler bulunuyor. Jantlarında ise gerçek Bugatti lastikleri kullanıldı. Motorları plastikten olan araç saatte 21 kilometre hız yapabiliyor.
- 1 Milyon Lego ile Yapılan Otomobil Moskova'da Ziyaretçilere Sunuldu
Bugatti Chiron, Bugatti, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
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