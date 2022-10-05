1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika
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1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi

05.10.2022 11:53

Elazığ'da bir kesimhaneden 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Cahit Dolakay Bulvarı üzerinde bulunan bir kesimhanede hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADILAR

Yapılan çalışmada, kesimhaneden söktükleri soğutucuları kamyonete yükleyen hırsızlar kaçmamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası hırsızların kullandığı araç, refüje çıkarak takılı kaldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Araç içerisinde bulunan 3 kişi şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 milyon lira değerindeki soğutucular ise sahibine teslim edildi.

İşte o ana ilişkin kareler;

1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı
1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı
1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı
1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı
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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika
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