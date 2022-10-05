Araç içerisinde bulunan 3 kişi şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 milyon lira değerindeki soğutucular ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika

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