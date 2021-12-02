Üye Girişi
1 milyon liralık gayrimenkul satışı için kullanılan dublör son anda yakalandı - Son Dakika

1 milyon liralık gayrimenkul satışı için kullanılan dublör son anda yakalandı

02.12.2021 19:46

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen olayda, sahte kimlik ve dublör ile yapılmaya çalışılan 1 milyon liralık gayrimenkul satışı işlemi, personelin dikkati sayesinde kısa sürede çözüldü. Şüphe uyandırmamak için sona ana kadar bekleyen ekipler, sahtecilik işlemi yapmaya teşebbüs eden şahsı imza aşamasında suçüstü yakaladı.

Edirne 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğünün yetki sınırları dahilinde bulunan ve mülkiyeti E.Ö. adlı kişiye ait taşınmazın maliki sıfatıyla, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü'ne gelen S.C. isimli şahıs satış başvurusu yapmaya çalıştı.

KAYITLARDA SAHİBİ FARKLILIKLAR TESPİT EDİLDİ

Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personellerince yapılan incelemede, işlem için verilen vekaletnamedeki kişi ile müdürlük kayıtlarında bulunan malikin fotoğraf, imza ve yazı örneklerinde farklılıklar tespit edildi. Bunun üzerine müdürlük yetkilileri, asıl mal sahibine telefon ile ulaşarak, taşınmazın satmak üzere vekaletname verip vermediği soruldu, malikin böyle bir talebinin olmadığı ve vekaletteki kişileri de tanımadığının bildirilmesi üzerine Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürünün koordinatörlüğünde konu emniyet birimlerine aktarıldı.

İMZA AŞAMASINDA POLİSLERCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine yapılacak operasyonun sekteye uğramaması ve suçüstü yapılabilmesi için sanki yapılan başvuru sahte bir işlem değilmiş gibi hazırlanarak, taraflar akit için tapu müdürlüğüne davet edildi. Yapılan başvurunun imza aşamasında polis ekipleri tapu müdürlüğüne geldi. Emniyet ekipleri, sahtecilik işlemi yapmaya teşebbüs eden şahsı suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

1 MİLYON LİRALIK SAHTECİLİK ENGELLENDİ

Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğü sınırlarında bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gayrimenkulü, sahte kimlik ile düzenlenen vekaletname kullanarak satmaya çalışan kişi/kişiler, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalanmış oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu anlamda, her gün çok yoğun tapu işlemlerini bitirmek için canla başla mücadele eden ve 174 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir kurumun mensupları olan tapu çalışanlarının dikkati ve özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık 1 milyon değerindeki sahteciliğin önüne geçilmiştir. Yakın zamana kadar yapmış olduğu teknolojik ataklar ve geçmişinden aldığı güç ile "yılın en iyi kamu kurumu" seçilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu ödülü sadece atmış olduğu adımlardan değil, vatandaşlarımızın taşınmazlarını da koruma ve kollama gayreti ile bir kez daha kanıtlamıştır" denildi.

1 milyon liralık gayrimenkul satışı için kullanılan dublör son anda yakalandı

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon liralık gayrimenkul satışı için kullanılan dublör son anda yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Tahkim Kuru, Fatih Terim'in 6 maçlık cezasını onadı 19:45 Son Dakika: Tahkim Kuru, Fatih Terim'in 6 maçlık cezasını onadı
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
19:37 Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu
19:23 Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
18:57 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi
18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor         
19:47
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 19:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: 1 milyon liralık gayrimenkul satışı için kullanılan dublör son anda yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement