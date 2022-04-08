1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER - Son Dakika
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1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER

08.04.2022 10:33

ADANA'da 43 ayrı olayda 1 milyon liralık hırsızık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da 43 ayrı olayda 1 milyon liralık hırsızık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Emre T.?nin (34), tablet ve cep telefonu çaldığı daireden çıkıp, duvarından atladığı apartmanın demir korkuluklarında dokunduğu yerleri bezle sildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 4 Nisan'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KAÇMA ANI KAMERADA

Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Emre T. ile yanındaki arkadaşının Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinden tablet ve telefon çaldığı belirlendi. Görüntülerde, Emre T.?nin apartmanın bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerini yok etmek için demir korkuluklarda dokundukları yerleri bezle sildiği anlar yer aldı.

SOYDUKLARI EVİN SAHİBİ PEŞLERİNDEN KOŞTU

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Çukurova ilçesindeki bir siteye girip bir evden kadın çantası çaldığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği villada ev sahibiyle karşılaşınca kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen aralarında Emre T.'nin de olduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER
1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER
1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER, PARMAK İZLERİNİ DE SİLMİŞLER

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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