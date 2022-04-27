1 milyon liralık temizlik malzemesiyle kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden Antalya'ya ulaştırmak üzere 1 milyon lira değerindeki temizlik malzemesiyle yola çıkan ve kayıplara karışan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, piyasa değeri 1 milyon TL olan temizlik malzemelerini Antalya'ya götürmek üzere Çayırova'dan yola çıkan şahıslardan bir daha haber alınamadı. Siparişi zamanında teslim alamayan vatandaş ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ürünlerin Çayırova'dan Ankara'daki bir depoya indirildiği tespit edildi. Depoya yapılan operasyonda ürünlerin bir kısmı ele geçirildi, şüpheli A.H. ve Y.D. ise gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler alıcıya teslim edildi. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Cihan Atik/İHA)