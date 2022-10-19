1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbest - Son Dakika
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1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbest

19.10.2022 17:04

1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbestİZMİR İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbest

İZMİR İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşındı.

Adli kontrolle serbest

Polisteki işlemlerinin ardından Ö.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında 'Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
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Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbest - Son Dakika

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