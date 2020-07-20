1 Milyon maske üreten Düzce Belediyesi hedefi 2 milyona yükseltti - Son Dakika

1 Milyon maske üreten Düzce Belediyesi hedefi 2 milyona yükseltti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren başlattığı mücadeleyi aksatmadan sürdürmeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren başlattığı mücadeleyi aksatmadan sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu güne kadar 1 milyon maske üreten Düzce Belediyesi'nin hedefi 2 milyon maske üretmek oldu.

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Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 'BELMEK' koordinatörlüğünde kurulan maske üretim atölyesinde, 3 aylık kısa zaman diliminde 1 Milyon maske üretildi. Pandemi sürecinde maske üretimi konusunda gösterdiği özverili çalışmalarıyla dikkat çeken Düzce Belediyesi, gelinen noktada toplam 1 milyon maske üreterek vatandaşlara dağıttı. Düzce Belediyesi pandemi sürecinden bu yana toplamda 980 bin maskeyi vatandaşlara ulaştırırken yeni 1 Milyon maske üretim hedefi ile çalışmalarına devam ediyor. Halen 'BELMEK' atölyelerinde seri üretimi sürdüren ve günlük 25 bin maske üreten Düzce Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda kurum ve kuruluşlara da maske desteği veriyor.


Başkan Özlü: "Yeni hedef 2 milyon maske"


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bundan sonraki hedefin 2 milyon olduğunu belirterek "Belediye olarak kendi öz kaynaklarımızla başlattığımız maske üretim seferberliğimizi yeni 1 milyon maske daha üreterek devam edeceğiz. Bu süreçte özveri ile çalışan belediye personelimiz, dikimden paketlemeye ve dağıtıma kadar sorumluluklarını başarı ile yerine getiriyor. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ne bayramda dinlendiler ne de hafta sonu. Sürekli üretim halindeler. Günlük yaklaşık 25 bin maske üretiyoruz. ve inşallah 2 milyon hedefine kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Aslında burada önemli olan ne kadar maske üretildiğinden ziyade, vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması. Vatandaşlarımızın ürettiğimiz maskelere kolay ulaşabilmesi için 56 mahalle muhtarlıklarına belli periyodik aralıklarla dağıtımını yapıyoruz. Hemşerilerimiz bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarından maskelerini temin edebilirler. Aynı zamanda vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda çarşıda, pazarda, otobüslerde ve tüm toplu alanlarda ücretsiz olarak maskelerimizi dağıtıyoruz. Bu salgın sürecinden en kısa sürede sağlıkla kurtulmayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 Milyon maske üreten Düzce Belediyesi hedefi 2 milyona yükseltti - Son Dakika
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