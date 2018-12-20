1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" Projesi

Ülke genelinde yürütülen "1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 bin öğrenci sinema ile tanışacak.

Ülke genelinde yürütülen "1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 bin öğrenci sinema ile tanışacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğince yurt genelinde ortaklaşa yürütülen ve 1 milyon öğrencinin sinemaya gitmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde de sinema salonunda öğrencilere film izletilmeye başlandı.



"Ertuğrul 1890" ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmlerinin izlettirildiği salonda öğrencilere şapka, tişört ve balon hediye edildi, patlamış mısır verildi.



Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Duşbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin özellikle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için önem taşıdığını söyledi.





İlçede henüz sinema salonu görmemiş öğrencilerin bulunduğunu ifade eden Duşbudak, şunları belirtti:



"Proje ile ilçemizde eğitim gören 15 bin öğrencimizi sinema ile buluşturuyoruz. Daha çok sinema ile henüz tanışmamış, sinema salonu görmemiş, imkanları kısıtlı köy okulu öğrencilerine ağırlık veriyoruz. Amacımız onları şehir hayatıyla tanıştırarak kültürel etkinlikler noktasında farkındalık oluşturmak. Belediyemizin sağladığı araçlarla köylerden ve ulaşım imkanı zor olan okullarımızdan öğrencilerimizi ilçe merkezine getirerek keyifli gün geçirmelerini sağlıyoruz."



"Ertuğrul 1980" filmini izleyen Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Taşdemir, keyifli bir gün geçirdiklerini anlatarak, "Bu tür etkinlikler bölgemizde çok fazla olmuyor. Projeyi başlatan bakanlıklarımıza ve organizasyonda büyük emeği olan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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