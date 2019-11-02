1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği sınır kapısında temizlik çalışmaları başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Telabyad'a açılan gümrük kapısında temizlik çalışmaları başladı.

Akçakale gümrük kapısı ve Suriye Telabyad sınır kapısı Terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesinin ardından sınır kapısındaki temizlik çalışmaları başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin 2015 yılında Telabyad ilçesini ele geçirmesinin ardından her iki sınır kapısında insani geçişlere kapatılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı hareket ile bölgede huzur ve güvenliğin tesisi için çalışmalar devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatının başlamasının ardından güvenli bölge oluşturulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Akçakale gümrük kapısının insani yardım ve insani geçişlere açılması için temizlik çalışmalarının başlatıldığı görüldü. Gümrük kapısının temizlenmesi için, Akçakale belediyesi temizlik işçileri iki gündür gümrük alanında temizlik çalışması yapıyor. Gümrük kapısının diğer eksikliklerinin gözden geçirildiği, eksikliklerinin giderilmesinin ardından, gümrük kapısının önümüzdeki günlerde aktif hale getirileceği öğrenildi.

Diğer yandan Akçakale gümrük kapısı ve Telabyad sınır kapısının aktif hale gelmesi ile birlikte güvenli bölgeye geçiş yapacak olan Suriyeli muhacirlerin buradan geçiş yapacağı ifade ediliyor. Güvenli bölgenin oluşturulmasının ardından Akçakale gümrük kapısı kullanılarak bir milyon Suriyelinin bu kapıyı kullanacağı ifade ediliyor.

(Mehmet DİKEÇ/İHA)