1 Milyon TL Değerinde Akaryakıt Çaldığı İddiası ile Gözaltına Alınan Şahıslar Serbest Kaldı
1 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir firmadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde bir firmadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde akaryakıt çaldığı iddiası ile gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre bir firma akaryakıt merkezinden satın aldığı yakıtları firmaya götürmek için tankerlerini gönderdi. Akaryakıt merkezinden yakıt alan 6 tanker firmaya giderken Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir tır parkında mola verdi. Mola esnasında tankerlerin içerisindeki yakıtı, üzerlerindeki mührü bozmadan başka bir yere boşalttı. Mührü tekrar kapatıp tankere yükleyen şoförler firmaya götürdü. Yakıt satın alan firma tarafından yapılan kontrollerde tanker içerisinde 100-150 litre civarında yakıt eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis
ekipleri dolum yaptıktan sonra tankerleri takip ederek, İ.G., F.Z., D.C., K.S., A.K ve B.K. adlı tanker şoförleri yakalanırken, olayın gerçekleştiği tır parkına düzenlenen "Tırtıkçılar Operasyonu" kapsamında ise E.T., A.Ç., T.T. ve S.H.K. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşına çıkartılan şahısların 10'unun da adli kontrol kartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:44 Kaynak: İHA
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