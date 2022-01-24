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1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler - Son Dakika

1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler

24.01.2022 13:42
1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler

Kocaeli'de 85 yaşındaki adamın evinde elleri bantlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kocaeli'de 85 yaşındaki adamın evinde elleri bantlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ifadelerine yer verilen sanıkların yaşlı adamın evine 1 milyon TL'yi çalmak için girdikleri belirtildi.

Olay, 16 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca, babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karnından silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsinin ardından yaşlı adam toprağa verildi. Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal'ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T (60), M.B. (53) ve N.A olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari N.A. ise yakalanamadı. Emniyette verdikleri ifadelerinde, ellerini bantla bağlayarak öldürdükleri Halil İbrahim Topal'ın evinde buldukları az miktarda parayı alarak kaçtıklarını söyledikleri öğrenilen şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİM BABAM KORE GAZİSİDİR, KİMSE İLE HUSUMETİ YOKTUR"

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Halil İbrahim Topal'ın 2021 yılının Şubat ayında bir bankada 532 bin 366 TL tutarlı hesap açtırdığı, sonrasında bu parayı altın hesabına gönderdiği tespit edildi. Olay nedeniyle zanlılardan şikayetçi olan Halil İbrahim'in oğlu Ş.T., "Benim babam Kore Gazisidir, hiç kimse ile husumeti yoktur. Babam tek başına yaşamaktadır. Olay sabahı eve geldiğimde babamın elleri bantlı bir şekilde öldürüldüğünü gördüm. Evde sehpa altında bulunan bin TL'nin olmadığını da fark ettim" dedi.

1 MİLYON TL'Yİ ÇALMAK İÇİN PLAN YAPMIŞLAR

Şüpheli N.S. ve yeğeni B.Y.'nin Kartepe ilçesinde yaşadığı, N.S.'nin Halil İbrahim Topal'ı tanıdığı ve evinde 1 milyon TL para olduğunu bildiği, bu parayı çalma planı yaptığı belirtildi. Şahısların korsan taksi tutarak maktulün ikametine geldikleri ve yanlarında bir çanta içerisinde koli bandı, eldiven, fener, tornavida, tabanca ve susturucu olduğu iddianamede yer aldı. Para paylaşımı konusunda anlaştıktan sonra tutuklu taksi şoförü M.B.'nin Ö.M., İ.A., B.Y. ve A.M.T.'yi maktulün evinin önüne götürdüğü ancak N.S.'nin olay yerine gitmediği belirtildi. N.A. ve Ö.M.'nin Halil İbrahim Topal'ın evine girdiği, diğer şahısların ise arabada beklediği ifadelerde yer aldı.

"N.A., MAKTULÜN ELİNİ VE AĞZINI BANTLADI"

1 milyon TL'yi çalmak için eve girdiklerini söyleyen Ö.M. ifadesinde, "Eve girdiğimizde yaşlı adamın elinde tüfek gördük. Bu arada N.A., yaşlı adama ateş ederek yaraladı, ben ise havlu ile Halil İbrahim Topal'a pansuman yapmaya çalıştım. Bu esnada ise N.A., maktulün elini ve ağzını bantladı ve evde paraları aramaya başladı. Paraları bulamayınca gelip yaşlı adama paraların yerini söylemesini istedi. Halil İbrahim Topal ise 'evde para yok, yarın emekli maaşımı alacağım, onu size veririm' dedi. Ben de N.A.'ya evde para olmadığını söyleyerek oradan çıktık" diye konuştu.

"7 SANIK HAKKINDA CEZALANDIRILMA TALEBİ"

Cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan 6 şüpheli ve firardaki N.A.'nın "tasarlayarak ve bir başka suçun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla kasten öldürme", "silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişi ile birlikte silahla konutta yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

(Fehime Kartal/ İHA)

1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler
1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler
1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler
1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler
1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler

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İbrahim Topal, Türk Lirası, Kocaeli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 milyon TL için ellerini bantlayarak öldürmüşler - Son Dakika


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