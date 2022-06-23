1 milyon TL'lik çalıntı lüks otomobil jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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1 milyon TL'lik çalıntı lüks otomobil jandarma tarafından bulundu

23.06.2022 17:18
1 milyon TL'lik çalıntı lüks otomobil jandarma tarafından bulundu

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan çalıntı otomobil, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan çalıntı otomobil, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan bir otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jasat Dedektif Timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin olayın gerçekleştiği iş yerine gelerek, bürodaki masa çekmecesinden otomobilin anahtarını aldığı ve güvenlik kamera kayıt cihazını da çaldıkları tespit edildi.

Başka bir araçtan çaldıkları plakayı lüks araca takmışlar

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Erenköy Mahallesi'nde bulunan Oto Sanayi Sitesi'ne tamir için bırakılan başka bir araçtan plaka çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, çalıntı plakayı Organize Sanayi Bölgesi'nden çaldıkları lüks otomobile takarak yola devam ettikleri saptandı. Sonrasında da Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan başka bir iş yerine gelen şahıslar, piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL'yi bulan dış cephe filesi çaldıkları tespit edildi.

Ekiplerin takibi esnasında otomobili bırakıp kaçtılar

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, çalıntı otomobilin 71 Evler Mahallesi'nde seyir halinde olduğu belirlendi. Yaşanan takibin ardından şüpheliler, çaldıkları otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı. Gerekli incelemelerin ardından otomobil sahibine teslim edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon TL'lik çalıntı lüks otomobil jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 1 milyon TL'lik çalıntı lüks otomobil jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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