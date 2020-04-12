1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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1 milyon TL ödülle aranan teröristin korona virüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Varto- Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada, 1 milyon TL ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay yaralı olarak ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, terörist Okay'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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