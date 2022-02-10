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1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi - Son Dakika

1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi

10.02.2022 20:11

1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi.

1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramalarda 271 adet bisiklet, 75 adet televizyon, 9 adet çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 37 adet elektrikli süpürge, 14 adet akü ve şarj aleti, 29 adet jantlı lastik, 12 adet lastik, 12 adet ısıtıcı, 17 adet uydu alıcısı, 2 adet bebek arabası, 2 adet tekerlekli sandalye, 10 adet tost makinesi, 8 adet ütü, 3 adet matkap, 69 adet küçük ev aletleri olmak üzere 1 milyon TL değerinde 574 adet malzeme bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu binanın bahçesinde sergilenen malzemeler, sahiplerini bekliyor.

1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi
1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi
1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi

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Türk Lirası, Kamyonet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi - Son Dakika
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