Son Dakika Haberleri: 1 milyona ulaşan ilk Takım Galatasaray!
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1 milyona ulaşan ilk Takım Galatasaray!

30 dakika önce

Galatasaray Passolig'te 1 milyon barajını geçen ilk takım oldu.

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Galatasaray Passolig'te 1 milyon barajını geçen ilk takım oldu. 17/18 sezonundan beri taraftar ortalaması en yüksek takım unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, taraftar kart uygulamasında 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Galatasaray'ı 930 bin kişi ile Fenerbahçe takip ederken 770 bin kart ile Beşiktaş üçüncü sırada.


Passolig uygulaması, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konmuştur. 2013-14 Süper Lig sezonunun otuzuncu ve 1. Lig 'in otuzaltıncı haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştır.


2019 Eylül ayı itibarıyla Passolig Kart almış taraftar sayısı 4.897.839'a ulaşmıştır.

Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:25 
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