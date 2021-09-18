Üye Girişi
1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı" - Son Dakika

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"

18.09.2021 11:00

- 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı" Mersin'in Erdemli ilçesinde bir veterinerin amatör olarak ilgilendiği 16 kovandaki yaklaşık 1 milyon 200 bin arısı böcek ilacı ile telef edildi Arıları telef olan Arif Aksay: -"Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı.

- 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir veterinerin amatör olarak ilgilendiği 16 kovandaki yaklaşık 1 milyon 200 bin arısı böcek ilacı ile telef edildi

Arıları telef olan Arif Aksay:

-"Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"

MERSİN - Mersin'de bir veterinerin 1 milyon 200 bine yakın arısı, kovanlarına böcek ilacı sıkılması sonucu telef oldu. Arıların telef olduğu gören Arif Aksay," Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan veteriner hekim Arif Aksay'ın bahçesinde meydana geldi. Kışlatmak için amatör olarak uğraştığı arılarını yakın zamanda bahçesine getiren Aksay, önceki gün bakımlarını yapmasının ardından tekrar kontrole gitti. Arıların kovan çevresin de olmadığını fark eden Aksay, kapaklarını açtığında hepsinin telef olduğunu görerek büyük bir şok yaşadı. 16 kovanda 1 milyon 200 bine yakın arı bulunan kovanların kasıtlı olarak böcek ilacı sıkılarak zehirlendiği kanısında varan Aksay," Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"" diyerek yaşadığı üzüntüyü aktardı.

"1 milyon 200 bine yakın arı şuan telef olmuş"

Bir hafta önce Toroslar'dan kışlaması için arılarını Erdemli'deki kendi bahçesine getirdiğini anımsatan veteriner hekim Arif Aksay, "Arıların bakımını yapmak üzere bugün bahçeme geldim. Geldiğimde tüm arılarımın telef olduğunu gördüm. Hala olayın şoku üzerimde. Bunu yapan nasıl bir vicdana sahip nasıl bir insan. Yaklaşık olarak 15 -16 tane kovanda 1 milyon tane arım telef olmuş durumda şuan. Yani bu hırsızlık olsa derim ki ihtiyacı vardı, aldı götürdü. Arılı 16 tane kovanım vardı. Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bine yakın arı şuan telef olmuş durumda. Keşke çalınsaydı da arım telef olmasaydı. Yani yazık günah. Hangi vicdan bunu yapar şuna bakın, bunların her biri birer can. Biz bunların sayesine hayattayız. Arılar olmasa ne meyve olur, ne insan olur" dedi.

"Direk kovana böcek ilacı verilmiş"

Kendisinin veteriner hekim olduğuna dikkat çeken Aksay, "Benim tespitim, bahçelere verilen ilaçlardan mütevellit değil, arının ölmesi. Arılar zaten kokuyu hissettiği an bahçelere gitmiyor. İlacın verildiği yöne gitmiyor. Ama bu yapılan kasıtlı yapılmış ve akşam yapılmış. Arı kovanda iken direkt böcek ilacı ile her birine, her bir kovana ayrı ayrı verilmiş. Arılar her bir kovanda tamamıyla telef olmuş durumda, ana arısı da dahil. Hepsini çalsalar içim bu kadar yanmaz, canım bu kadar yanmazdı. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Duygularımı ifade edemiyorum" diye konuştu.

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı
1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı
1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı
1 milyondan fazla arısı zehirlendi, Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı

Veteriner, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, 'Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Prof. Dr. Faruk Aydın 11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım 11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti 11:09 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek 10:50 Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:40 Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
10:35 "Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası 10:22 Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar

Son Dakika Haberleri
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
10:37 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
10:29 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar         
11:30
Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:23
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Tatil için İzmir'e gelen Ermeni kadın hafızasını kaybettikten sonra sırra kadem bastı! En son İstanbul'da görülmüş Tatil için İzmir'e gelen Ermeni kadın hafızasını kaybettikten sonra sırra kadem bastı! En son İstanbul'da görülmüş         
11:05
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi         
10:45
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı         
15:56
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:11:53. #1.11#
SON DAKİKA: 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement