Son Dakika Haberleri: 1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
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1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı

4 saat önce

Bu yıl, Rusya'dan beklenen 6 milyon turist sayısının Rus polislere Türkiye'de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.

1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı, System.String[]
Bu yıl, Rusya'dan beklenen 6 milyon turist sayısının Rus polislere Türkiye'de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48 
rusya, polis, rus, türkiye, Ekonomi
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