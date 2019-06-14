1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
4 saat önce
Bu yıl, Rusya'dan beklenen 6 milyon turist sayısının Rus polislere Türkiye'de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48
Bu yıl, Rusya'dan beklenen 6 milyon turist
sayısının Rus polislere Türkiye
'de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.
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