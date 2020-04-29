1 milyondan fazla uçak yemeği çöp olmaktan kurtarıldı; ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Salgınla birlikte iptal edilen binlerce uçuş, yolculara verilmek üzere bekletilen dondurulmuş yemeklerin de bozularak atılması tehlikesini ortaya çıkardı. İngiltere'de bir şirket, Manchester Havalimanı yakınındaki bir depoda bekleyen bir milyondan fazla yemeği çöpe gitmekten kurtararak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.



Open Kitchen Manchester isimli şirket yaklaşık 6 yıldır yemek üreticileriyle çalışarak, çöpe gidecek yemeklerin değerlendirilmesini sağlıyor. Kurtarılan 1,1 milyon yemek de Covid-19 salgını nedeniyle özellikle mağdur durumda olan evsizlere, yoksul ailelere ve başka ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.