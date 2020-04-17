1 milyonluk Aydın'ın 251 bini çocuk - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 milyonluk Aydın'ın 251 bini çocuk - Son Dakika

1 milyonluk Aydın'ın 251 bini çocuk

6 saat önce

2019 yılı sonu itibariyle toplam nüfusu 1 milyon 110 bin 972 olan Aydın'ın, 251 bin 385'ini çocuklar oluşturdu.

1 milyonluk Aydın'ın 251 bini çocuk, System.String[]

2019 yılı sonu itibariyle toplam nüfusu 1 milyon 110 bin 972 olan Aydın'ın, 251 bin 385'ini çocuklar oluşturdu.


Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın nüfusunun yüzde 22,6'sını çocuk nüfus oluşturdu. 2019 yılı sonu itibariyle Aydın ilinin toplam nüfusu 1 milyon 110 bin 972 iken çocuk nüfusu 251 bin 385 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2019 yılında Aydın nüfusunun yüzde 22,6'sını oluşturdu.


Türkiye genelinde ise 2019 yılı sonu itibariyle toplam nüfus 83 milyon 154 bin 997 iken çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 oldu. Bu değerlerle Türkiye'de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,5'ini oluşturdu.


Çocuk nüfusunun yüzde 28,5'i 10-14 yaş aralığında


Aydın'da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2019 yılı sonu itibarıyla 251 bin 385 olan çocuk nüfusunun yüzde 27,3'ünü 68 bin 568 kişi ile "0-4" yaş grubu, yüzde 28,1'ini 70 bin 532 kişi ile "5-9", yüzde 28,5'ini 71 bin 571 kişi ile "10-14" ve yüzde 16,2'sini ise 40 bin 714 kişi ile "15-17" yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.


Aydın, çocuk nüfus oranı sıralamasında 57. sırada


Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,1 ile Tunceli, yüzde 17,9 ile Edirne ve yüzde 18,5 ile Kırklareli oldu. Yüzde 22,6 değeri ile Aydın ili çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 57. il oldu.


Aydın'da 112 koruyucu aile var


2019 yılında Aydın'da bulunan 112 koruyucu ailenin yanında 132 çocuk var. Türkiye'de bulunan koruyucu aile sayısı 5 967, bu ailelerin yanında bulunan çocuk sayısı 7 259 olarak gerçekleşti. - AYDIN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:59 Kaynak: İHA

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