1 milyonluk kefaleti 100 bin liraya düşürülen iş insanı hakim karşısına çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün (31) aracına arkadan çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, önce 1 milyon lira kefaletle tahliyesi istenen fakat 100 bin lira ödeyerek cezaevinden çıkan iş insanı Türkay Pala'nın (40) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, lüks aracın servise götürülüp kaza anındaki hızının, fren yapılıp yapılmadığının, çarpma anından kaç metre sonra durabildiğinin belirlenmesi için bilirkişi raporu istenmesine hükmetti.

Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat günü yem fabrikası olan Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük (31) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi, Türkay Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

Pala hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Hakim, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' değil; 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip, dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesinde sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi de en ağır cezayı almasını istedi.100 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST KALDIAvukatının talebi üzerine heyet, sanığın doktorunun tanık olarak dinlenmesine, İzmir Adli Tıp Kurumu Kimyasal İhtisas Dairesi'ne müzekkere yazılıp, kanında ve idrarında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının belirlenmesine, 1 milyon lira kefalet ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Güzelküçük ailesinin avukatı, belirlenen kefalet miktarının az olduğu, Pala'nın avukatı ise miktarın fazla olduğu gerekçesiyle üst mahkeme Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu, ret kararları verildi. Ancak Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının dilekçesine istinaden geçen 8 Ekim'de bir duruşma açtı. Duruşma neticesinde Pala için istenen kefalet miktarı 100 bin liraya düşürüldü. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.'SAVUNMASI ÇELİŞKİLERLE DOLU'Davanın 3'üncü celsesi görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Pala'nın yanı sıra avukatı Veysel Gültaş, ölen İsmet Güzelküçük'ün annesi Keziban ve babası Vahit Güzelküçük ile avukatları Çağrı Şanlıer katıldı. İlk olarak geçen celselerde otomobil servisine yazılan müzekkereye gelen cevap okundu. Gelen cevapta, lüks aracın servise getirilmesi durumunda kaza anındaki hızı, öncesi ve sonrasında fren yapıp yapmadığı gibi konularda arıza kayıtlarının silinmemiş veya onarılmamış olması durumunda rapor hazırlanabileceği belirtildi.Duruşmada söz verilen İsmet Güzelküçük'ün kardeşi Gamze Güzelküçük, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Abim sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu için dışarıdaydı. Ancak sanığın böyle bir izni olmaması sebebiyle ve çok hızlı gittiği için kaza meydana gelmiş. Savunması da çelişkilerle dolu" dedi.Duruşmada söz alan anne Keziban Güzelküçük de, "Hem oğlum hem ben öldüm. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.'KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKMAMASINA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİYORDU'Celsede Pala'nın doktoru Özlem Tecer de tanık olarak dinlendi. Tecer, geçen temmuz ayından bu yana Pala'yı 6 kez tedavi ettiğini belirtti. Tecer, Pala'nın sürekli kullandığı 3 ilaçtan 2'sinin araç kullanımında bir sıkıntı yaratmayacağını, alprazolam içeren ilacın ise otomobil sürmesini etkileyebileceğini söyledi. Tecer, "Bildiğim kadarıyla sanık uyuşturucu kullanmıyor. İlk görüşmelerimizde bunu soruyoruz. Madde bağımlılığı takip etmediğim için kullanan hastaları başkasına yönlendiririm. Çocuğunun velayetini almak için kanında uyuşturucu madde çıkmamasına özellikle dikkat ediyordu. İlaçlar nedeniyle böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını sormuştu" dedi.Tecer ayrıca, Türkay Pala'nın kanında çıkan 40 mg alprazolamın, araç kabiliyetini ne kadar etkileyip etkilemeyeceğinin tespit edilebileceğini belirtti.KAZAYI LÜKS ARAÇ AYDINLATACAK

Tanığın konuşmasının ardından heyet, ara kararını açıkladı. Heyet, sanığın adli kontrol şartlarının devamına, kazaya karışan lüks aracın servise götürülüp kaza anındaki hızının, fren yapılıp yapılmadığının, önleme ve çarpma sistemlerinin manuel olarak kapatılıp kapatılmadığının, çarpma anından kaç metre sonra durabildiğinin belirlenmesi için bilirkişi raporu istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.