1 Nisan'da su ürünleri avlanma yasağı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 Nisan'da su ürünleri avlanma yasağı başlıyor - Son Dakika

1 Nisan'da su ürünleri avlanma yasağı başlıyor

6 saat önce

Adıyaman Valiliği, 01 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle avlanma yasağının olacağını açıkladı.

1 Nisan'da su ürünleri avlanma yasağı başlıyor, System.String[]

Adıyaman Valiliği, 01 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle avlanma yasağının olacağını açıkladı.


Adıyaman Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, her yıl balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 01 Nisan- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iç sularda olan baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklandığını duyurdu.


Valilik yaptığı açıklamada, "Bu yıl da 1380 sayılı Su Ürünleri kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler gereğince ilimizde 01 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacaktır. Bu dönemde, balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulmaz.


Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il, ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il, ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.


Avlanma yasağı süresince bu hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

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