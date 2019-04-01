1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi
44 dakika önce
19.30 Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.
19.30 Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde MKE Ankaragücü
maçı hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor
maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
19.00 Pınar Karşıyaka
- Fenerbahçe
Beko
20.00 Galatasaray
Doğa Sigorta
- Darüşşafaka
Tekfen
20.00 Beşiktaş
Sompo Japan - Anadolu Efes
BUZ HOKEYİ
16.30 Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya
'nın Brasov şehrinde yapılacak 2. Klasman B Grubu ilk maçında Hırvatistan
ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:26 Kaynak: DHA
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