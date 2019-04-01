Son Dakika Haberleri: 1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi

44 dakika önce

19.30 Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.

1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi, System.String[]
19.30 Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın açılış ve kura çekimi yapılacak.

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

19.00 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes

BUZ HOKEYİ

16.30 Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Romanya'nın Brasov şehrinde yapılacak 2. Klasman B Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:26 Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Polis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı! Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti Fernandes Dünyaları İstedi, Galatasaray Masadan Kalktı Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:10:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 Nisan Pazartesi Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]