1 Ocak'ta Saat 10'da Yayınlanacak- Ocak 2019 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.



Ocak ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:



1 Ocak



Romanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.



7 Ocak



Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.



8 Ocak



Kosova'nın yeni müzakere ekibi, Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelecek.



9 Ocak



Makedonya'da ülke isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri ülke meclisinde görüşülecek.



Hollanda'nın Utrecht kentinde 4 gün sürecek turizm fuarı düzenlenecek.



10 Ocak



İngiltere'de Brexit anlaşmasının parlamentoda tartışılmasına yeniden başlanacak.



13 Ocak



Makedonya'da iki gün sürecek "Vevçani Karnavalı" düzenlenecek.



- Hollanda'nın Utrecht kentinde sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler" hükümet karşı protesto gösterisi düzenleyecek.



16 Ocak



İspanya'nın Endülüs özerk yönetiminde 2 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerden sonra Endülüs parlamentosunda sağ görüşlü partilerin kurduğu hükümet için güvenoylaması yapılacak.



18 Ocak



Almanya'nın başkenti Berlin'de iki gün sürecek Tarım Bakanları Toplantısı yapılacak.



19 Ocak



Balkanlarda yaşayan Ortodokslar Epifani Bayramını kutlayacak.



Belçika'da bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.



21 Ocak



Brüksel'de iki gün sürecek AB-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı yapılacak.



- İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill parlamentoda milletvekillerini sorularını yanıtlayacak.





22 Ocak



Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Uzay Politikası Konferansı yapılacak.



23 Ocak



Hollanda'nın Rotterdam kentinde "48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" düzenlenecek.



29 Ocak



Brüksel'de Avrupa Mali Servisler Konferansı gerçekleşecek.



30 Ocak



Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı düzenlenecek.



- İngiltere parlamentosunda "Anlaşmasız Brexit" hazırlıkları tartışılacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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