Son Dakika Haberleri: 1 Ocak'ta Saat 10'da Yayınlanacak- Ocak 2019 Dünya Gündemi

1 Ocak'ta Saat 10'da Yayınlanacak- Ocak 2019 Dünya Gündemi

9 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

1 Ocak'ta Saat 10'da Yayınlanacak- Ocak 2019 Dünya Gündemi, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Ocak ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ocak

Romanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

7 Ocak

Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.

8 Ocak

Kosova'nın yeni müzakere ekibi, Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelecek.

9 Ocak

Makedonya'da ülke isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri ülke meclisinde görüşülecek.

Hollanda'nın Utrecht kentinde 4 gün sürecek turizm fuarı düzenlenecek.

10 Ocak

İngiltere'de Brexit anlaşmasının parlamentoda tartışılmasına yeniden başlanacak.

13 Ocak

Makedonya'da iki gün sürecek "Vevçani Karnavalı" düzenlenecek.

- Hollanda'nın Utrecht kentinde sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler" hükümet karşı protesto gösterisi düzenleyecek.

16 Ocak

İspanya'nın Endülüs özerk yönetiminde 2 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerden sonra Endülüs parlamentosunda sağ görüşlü partilerin kurduğu hükümet için güvenoylaması yapılacak.

18 Ocak

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki gün sürecek Tarım Bakanları Toplantısı yapılacak.

19 Ocak

Balkanlarda yaşayan Ortodokslar Epifani Bayramını kutlayacak.

Belçika'da bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

21 Ocak

Brüksel'de iki gün sürecek AB-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı yapılacak.

- İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill parlamentoda milletvekillerini sorularını yanıtlayacak.


22 Ocak

Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Uzay Politikası Konferansı yapılacak.

23 Ocak

Hollanda'nın Rotterdam kentinde "48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" düzenlenecek.

29 Ocak

Brüksel'de Avrupa Mali Servisler Konferansı gerçekleşecek.

30 Ocak

Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

- İngiltere parlamentosunda "Anlaşmasız Brexit" hazırlıkları tartışılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Romanya, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel
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